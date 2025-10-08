Mercato PSG : Le Real Madrid prépare une attaque à 150M€ contre le Paris SG

Le Real Madrid serait prêt à frapper un énorme coup au PSG lors du prochain mercato d’été. Le club espagnol aurait ciblé Désiré Doué, avec une offre colossale de 150 millions d’euros en préparation.

Mercato PSG : Le Real prêt à tout pour s’offrir Désiré Doué

L’information venue d’Espagne a de quoi faire hausser les sourcils. Selon Fichajes.net, repris par Foot11.com, le Real Madrid plancherait sur une offensive de 150 millions d’euros pour s’attacher les services de Désiré Doué. L’idée ? Profiter du prochain mercato estival pour frapper un grand coup et s’offrir un nouveau diamant offensif, déjà observé par Florentino Pérez en personne.

Pour réunir une telle somme, les dirigeants madrilènes envisageraient de céder Brahim Diaz et Rodrygo, histoire de libérer de la trésorerie et une place dans la rotation offensive. Un plan ambitieux, presque osé, mais fidèle à la méthode Real : viser la jeunesse dorée avant que sa valeur n’explose complètement.

Le Paris SG serein… mais méfiant

Côté parisien, on reste calme, du moins en apparence. Doué, sous contrat jusqu’en 2029, incarne l’un des piliers du projet de Luis Enrique et de Luis Campos. Autant dire que le PSG n’a aucune intention de céder, même face à une proposition pharaonique. Mais si le Real Madrid avance réellement sur ce dossier, c’est qu’il y a anguille sous gazon.

Peut-être un signe que le joueur, séduit par l’aura madrilène, ne serait pas insensible à un départ futur. Le scénario reste hypothétique, mais dans un football où les certitudes fondent aussi vite qu’un marquage sur corner, mieux vaut ne pas sous-estimer Florentino Pérez. La bataille Doué pourrait bien animer tout le mercato 2026.