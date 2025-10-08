OM : Rabiot glisse un tacle à Marseille, ça va faire mal !

Adrien Rabiot, ancien joueur du PSG, de la Juventus et de l’OM, a livré une déclaration qui fait déjà grincer des dents du côté de Marseille. Parti cet été à l’AC Milan après un clash retentissant, le milieu tricolore n’a pas mâché ses mots sur son bref passage sur la Canebière.

OM : Rabiot, un départ sous haute tension

L’histoire entre Adrien Rabiot et l’Olympique de Marseille n’aura duré qu’un an, mais quelle année. Arrivé à la surprise générale en 2024, le milieu de terrain formé au PSG avait fait le pari audacieux de rejoindre un OM en reconstruction sous Roberto De Zerbi. Pari réussi sur le plan sportif : régulier, engagé, et souvent décisif, il était devenu une pièce essentielle du système marseillais.

Mais tout s’est effondré dès la reprise de la saison. Une altercation avec Jonathan Rowe, dans le vestiaire après la première journée de Ligue 1, a mis le feu aux poudres. Mis sur la liste des transferts, Adrien Rabiot a plié bagage pour rejoindre l’AC Milan et retrouver son ancien coach, Massimiliano Allegri.

« Je suis passé au PSG, j’ai gagné »

Interrogé par Le Figaro, le milieu international a tenu à remettre les pendules à l’heure. « Je suis passé au PSG, j’ai gagné, à Turin, j’ai gagné. Bon, à Marseille, je n’ai fait qu’une saison et je n’ai pas eu le temps », a-t-il confié. Avant d’ajouter : « À Milan, j’espère aussi pouvoir laisser cette trace-là parce que c’est important. »

Une phrase qui sonne comme un tacle discret mais cinglant à son ancien club, l’Olympique de Marseille. Et nul doute que du côté du Vélodrome, on n’aura pas oublié ce petit coup de griffe signé Adrien Rabiot.