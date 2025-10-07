Mercato OM : Rabiot déballe tout, ses exigences au vestiaire

Près d’un mois après son départ de l’OM, Adrien Rabiot a rompu le silence. Il n’a pas voulu envenimer la situation. Le Tricolore a simplement insisté sur les valeurs qui guident sa carrière : le respect, le sacrifice et un investissement total.

Son départ brutal continue de faire couler beaucoup d’encre à l’Olympique de Marseille. Cet été, Adrien Rabiot a été contraint de faire ses valises suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Près d’un mois plus tard, le milieu de terrain est revenu sur ces événements. Il s’est longuement exprimé auprès du Figaro en marge du rassemblement de l’équipe de France durant cette trêve internationale.

Adrien Rabiot n’a pas voulu « remettre de l’huile sur le feu » concernant son départ de l’OM. L’international tricolore a tout de même détaillé ses principes et sa vision du football. Ses valeurs donnent un aperçu subtil concernant les raisons de son transfert. « Le respect de chacun est très important », a-t-il confié.

L’ancien Parisien s’oppose formellement à la tricherie d’un ou deux joueurs, car cela finit par « impacter les autres ». C’est pourquoi il est intransigeant sur ce point : « Il ne faut pas que ça triche. » Ses propos résonnent fortement avec le contexte de son départ. Son altercation avec Rowe aurait été provoquée par des désaccords sur l’attitude et l’investissement sur le terrain. Cette bagarre a forcé la direction de l’ l’OM à se séparer des deux antagonistes.

Soulever la Coupe du monde, son rêve ultime

Adrien Rabiot n’a fait qu’une saison à Marseille. Il regrette de n’avoir remporté aucun titre collectif là-bas. Il espère dorénavant réaliser de « grandes choses » à l’AC Milan en glanant des trophées. Ses ambitions n’ont pas vraiment changé. L’ancien joueur de l’OM vise toujours une nouvelle étoile avec les Bleus, après la finale perdue en Coupe du monde 2022. « Il n’y a rien de plus grand. Cette étoile est mon rêve ultime », a-t-il indiqué.

Adrien Rabiot a aussi réagi aux insultes qui l’ont visé, notamment lors du Classique PSG-OM en mars dernier. Cela ne l’a « pas atteint ». Il regrette surtout la dégradation de l’image de ce sport. « Les gens doivent se rendre compte qu’ils font du mal à un sport qu’ils aiment avec ce type de comportements », a-t-il déploré.