Mercato OM : Rabiot encore visé, la polémique enfle !

Adrien Rabiot a quitté l’OM en toute fin du mercato estival. Et même s’il a trouvé refuge à l’AC Milan, les critiques continuent de pleuvoir sur le milieu de terrain tricolore.

Mercato OM : Adrien Rabiot n’échappe pas aux critiques de Daniel Riolo

Son départ de l’Olympique de Marseille fût un épisode très mouvementé. Adrien Rabiot a été contraint de quitter le navire marseillais suite à son altercation avec Jonathan Rowe dans les vestiaires. Il a été transféré à l’AC Milan dans les ultimes heures du mercato contre un chèque d’environ 10 millions d’euros.

Et même si Adrien Rabiot réalise des débuts intéressants sous ses nouvelles couleurs, les critiques à son égard persistent. Daniel Riolo a relancé la polémique lors de l’émission After Foot sur RMC. L’éditorialiste est connu pour son franc-parler. Et il a une nouvelle fois ciblé le manque d’attachement que Rabiot inspirerait auprès de ses anciens clubs. Ce point, selon lui, montre le caractère éphémère de son passage à l’OM.

Il n’a laissé de trace nulle part

Daniel Riolo s’appuie sur des commentaires de supporters italiens pour illustrer son opinion. « Je lisais un papier qui parlait des supporters de la Juve… Et ils disaient autant Allegri ça a toujours été un homme fidèle à la Juve, autant Rabiot, on n’en a rien à cirer, on n’en a aucun regret », a-t-il déclaré.

Le journaliste estimé alors qu’Adrien Rabiot n’a laissé de trace « nulle part où il est passé », ni au PSG, ni à la Juventus et ni à l’OM. Cette déclaration ajoute une couche de critiques au milieu de terrain après son départ controversé de Marseille. Cela n’empêche pas le joueur de 30 ans de se concentrer sur sa nouvelle aventure en Lombardie. Où il a retrouvé son entraîneur Massimiliano Allegri.