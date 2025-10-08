Mercato FC Nantes : Le FCN cible 2 internationaux comme joker

Le FC Nantes prépare un dernier coup sur le mercato. En quête d’un latéral gauche pour épauler Nicolas Cozza, les Canaris explorent la piste d’un joker libre, avec deux anciens internationaux français dans le viseur.

Mercato FC Nantes : Une ouverture tardive sur le marché

Le mercato estival refermé, le FC Nantes n’a pourtant pas dit son dernier mot. Conscient de la fragilité de son couloir gauche, Luis Castro souhaite renforcer un secteur où Nicolas Cozza reste aujourd’hui sans véritable doublure. Une situation qui pourrait vite devenir problématique, surtout dans une saison longue et exigeante.

D’après Ouest-France, les dirigeants nantais avaient d’abord coché le nom d’Ulisses Garcia, actuellement à l’Olympique de Marseille. Mais le Suisse de 29 ans, convaincu par le projet de Roberto De Zerbi, n’envisage pas de quitter le club phocéen. Une impasse qui pousse les Canaris à étudier d’autres pistes.

Kurzawa et Amavi en ligne de mire

Pour pallier ce manque, le FCN songe désormais à deux latéraux bien connus de la Ligue 1 : Layvin Kurzawa et Jordan Amavi. Deux profils expérimentés, libres de tout contrat, qui pourraient apporter profondeur et expérience au groupe. « Si on a une chance d’améliorer le groupe pour le rendre plus fort, on le fera », a confié Luis Castro.

Pragmatique, le technicien portugais sait qu’un renfort d’expérience pourrait solidifier un effectif encore irrégulier. Entre prudence financière et ambition sportive, Nantes espère bien saisir la bonne opportunité… avant qu’un autre ne le fasse.