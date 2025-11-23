Mercato OL : Les priorités hivernales de Fonseca dévoilées !

Passé tout près de la catastrophe l’été dernier, l’OL a relevé la tête et peut envisager le prochain mercato hivernal avec sérénité et optimisme. Paulo Fonseca et les dirigeants lyonnais ont identifié les postes à renforcer pour la seconde moitié de saison.

Mercato OL : Paulo Fonseca attend des recrues cet hiver

Obligé de se serrer la ceinture après l’annulation de sa rétrogradation administrative il y a six mois, l’Olympique Lyonnais pourra tout de même envisager un recrutement en janvier. Et Paulo Fonseca espère voir débarquer un ou deux renforts, notamment en attaque et en défense. À la recherche d’un joueur offensif pour compenser la grave blessure de Malick Fofana, le club olympien avance sur le prêt de l’avant-centre du Real Madrid, Endrick.

Dans le secteur défensif et pour combler les absences de Moussa Niakhaté et Clinton Mata en raison de la Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu du 21 décembre au 18 janvier, l’entraîneur de l’OL aimerait pouvoir bénéficier d’un élément expérimenté dans la seconde partie de saison. Le quotidien L’Équipe précise toutefois que chaque arrivée nécessitera le départ d’un joueur peu utilisé.

Toujours selon la même source, des joueurs comme Malick Fofana, Tyler Morton et Ernest Nuamah ne devraient pas être sacrifiés durant le marché des transferts de janvier. De passage à conférence de presse il y a quelques semaines, deux jours avant le déplacement à Brest, Paulo Fonseca avait déjà annoncé la couleur concernant le mercato hivernal.

Interrogé sur la piste Endrick, le technicien portugais avait notamment déclaré : « je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas ici (rires). Un rêve de faire venir Endrick ? Je veux avoir de bons joueurs, c’est sûr, et donc tous les joueurs qui ont de la qualité sont les bienvenus. » Reste maintenant à voir quels renforts seront présentés au Groupama Stadium dans les semaines à venir.

