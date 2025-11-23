Mercato FC Nantes : C’est confirmé pour le PSG et Tylel Tati

Convoitée par plusieurs grands clubs européens, la pépite du FC Nantes, Tylel Tati, veut rejoindre le PSG dès cet hiver. Cela tombe bien puisque Luis Campos et Luis Enrique souhaitent également obtenir le recruter rapidement.

Mercato PSG : Le FC Nantes réclame une fortune pour Tylel Tati

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Tylel Tati veut déjà quitter les rangs du FC Nantes. D’après les informations de PSG Inside Actus, l’international français des moins de 18 ans souhaite aller poursuivre sa progression au Paris Saint-Germain.

« Tylel Tati (17 ans), pépite du Val-de-Marne et joueur du FC Nantes, a demandé à son agent d’ouvrir la porte à une discussion avec Waldemar Kita pour trouver un accord avec Paris. Le PSG voit en lui un futur international… mais avec Kita, rien ne sera simple », assure le portail spécialisé. Un choix qui n’est pas du tout anodin.

Mercato PSG : Dayot Upamecano, de vraies news de Paris

Né en région parisienne, le jeune défenseur central connaît bien l’environnement et verrait dans Paris une continuité logique de son ascension. Mais il faudra convaincre le président des Canaris, Waldemar Kita, qui réclamerait jusqu’à 50 millions d’euros pour se séparer de son joyau. Soit le même montant investi pour recruter Désiré Doué à l’été 2024. La somme peut paraitre excessive, mais le Paris SG serait prêt à lancer l’offensive pour obtenir la signature de Tati dès cet hiver.

Le Paris SG prêt à un compromis pour Tylel Tati ?

Présenté comme l’un des gros tubes du prochain mercato hivernal, Tylel Tati pourrait faire l’objet d’intenses discussions entre les dirigeants du FC Nantes et leurs homologues du PSG dans les semaines à venir. Dans le collimateur du FC Barcelone, Bayern Munich, AC Milan et la Juventus Turin, le numéro 78 du FCN aurait fait le choix de rejoindre Luis Enrique au PSG.

Pour autant, l’affaire ne s’annonce pas de tout repos pour Luis Campos. En effet, selon les informations de Média Foot, le conseiller sportif parisien serait prêt à dégainer pour boucler le transfert dès l’ouverture du marché de janvier. Cependant, la volonté seule du joueur ne compte pas et il faudra aussi satisfaire Waldemar Kita et les décideurs nantais.

Le média sportif rapporte notamment qu’en plus du gros chèque réclamé, le FC Nantes n’aurait pas forcément envie de vendre un élément important du dispositif de Luis Castro en plein milieu de saison.

« Si l’intérêt est réel et la volonté affichée, ce dossier ne devrait pas se décanter cet hiver. Nantes ne souhaite pas casser la progression fulgurante d’un joueur encore scolarisé, et le clan Tati partage cette prudence. L’objectif, côté FCN, est clair : terminer la saison en Ligue 1 avant d’ouvrir la porte », explique la source hexagonale.

Autrement dit, si le Paris Saint-Germain tient absolument à finaliser le transfert de Tylel Tati cet hiver, Luis Campos pourrait accepter de le laisser en prêt à Nantes jusqu’à l’été prochain. « Et avec quatre prétendants de premier plan toujours en embuscade, le Paris Saint-Germain n’aura peut-être pas la voie libre très longtemps » et il faudra donc penser à faire un sacrifice en janvier pour garantir son arrivée durant l’été. Affaire à suivre…

