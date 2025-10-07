Mercato FC Nantes : Luis Castro prépare deux jolis coups !

Le tacticien du FC Nantes, Luis Castro demande deux renforts en vue du prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Luis Castro veut frapper fort cet hiver

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro a rencontré de casse-tête concernant son effectif ces dernières semaines. Au milieu du terrain, le Portugais a dû composer sans Francis Coquelin depuis quelques semaines et sans Johann Lepenant pour le déplacement à Brest. Deux absences de poids, qui rappellent les limites de son effectif.

Le coach portugais l’a compris et veut renforcer son groupe. Selon Foot Mercato, il a déjà fait de ce poste une priorité pour le mercato d’hiver. Il veut un joueur solide, expérimenté, capable d’apporter du tonus pour aider l’équipe. Pour le moment, aucun nom n’est coché. Les pensionnaires de la Beaujoire vont commencer par flairer certaines pistes.

Mais le chantier ne s’arrête pas là. La défense, elle aussi, inquiète. À gauche, Nicolas Cozza peine à convaincre, tandis que Louis Leroux dépanne sans vraiment s’imposer. Luis Castro réclame donc un renfort polyvalent : un défenseur capable de couvrir le couloir mais aussi de glisser dans l’axe. L’idée est de stabiliser la ligne arrière et montrer un nouveau visage pour le reste de la saison.

Le président du club, Waldemar Kita et Luis Castro n’ont pas encore identifié un joueur précis pour ce poste. Cet hiver, Nantes ne veut donc plus subir. Castro veut bâtir un collectif plus solide, plus équilibré, pour ne pas revivre les mêmes fragilités pendant toute la saison.