AS Monaco : Paul Pogba annonce le ton pour le Mondial 2026 !

Après plus de deux ans sans jouer le moindre match chez les professionnels, Paul Pogba a disputé ses premières minutes sous les couleurs de l’AS Monaco, samedi soir, face au Stade Rennais, en Ligue 1. Suffisant pour entrevoir une présence au Mondial 2026 ? Le joueur de 32 ans a répondu.

Paul Pogba se fixe des objectifs avant le Mondial 2026

De retour à la compétition après 2 ans, Paul Pogba s’est longtemps préparé pour ça. L’international français ne perd pas de vue les Bleus de Didier Deschamps et espère connaître un retour aux affaires rapide. Mais l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin est bien conscient qu’il faudra beaucoup de travail avant de retrouver l’équipe de France, si c’est encore possible.

En effet, il y a quelques mois, le Champion du Monde 2018 n’avait pas caché ses grandes ambitions avant la reprise de sa carrière. Pour autant, Paul Pogba sait qu’un retour chez les Bleus n’est pas vraiment au programme pour le moment.

À voir

Mercato ASSE : Malgré Nancy, Eirik Horneland bientôt viré ?

Lisez aussi : AS Monaco : Enfin le bout du tunnel pour Paul Pogba ?

« Est-ce que vous pensez à la Coupe du monde avec les Bleus en fin de saison ? C’est loin, c’est loin. Je pense vraiment à me remettre en forme pour aider l’équipe. Si je ne performe pas à Monaco, l’équipe de France il faut oublier donc c’est très, très loin et, franchement, je ne pense qu’à Monaco », a déclaré Paul Pogba en zone mixte après la lourde défaite de l’AS Monaco à Rennes (4-1).

Même si son équipe a été corrigée sur la pelouse du Stade Rennais lors de la 13e journée de Ligue 1, l’essentiel était ailleurs pour la Pioche qui s’est offert une entrée en jeu sous les applaudissements du Roazhon Park. À l’issue de la rencontre, il n’a pas caché son émotion.

À voir

Mercato PSG : Dayot Upamecano, de vraies news de Paris

« J’ai été déçu de perdre ce match (1-4), mais finalement, c’est beau quand même. Je suis entré pour aider l’équipe à marquer et à ne pas prendre de but. L’accueil du public m’a vraiment touché. Voir ce public se lever et applaudir, je n’imaginais pas ça. Merci à tous les fans qui m’ont supporté », a confié l’ancien joueur de Manchester United.

Lire aussi sur Paul Pogba :

AS Monaco : Kylian Mbappé lance un message fort à Paul Pogba

INFO AS Monaco : Pocognoli livre le verdict pour Paul Pogba

FLASH AS Mercato : C’est terminé pour Paul Pogba !

À voir

Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg vers la Juventus



