Mercato: Après Donnarumma, un grand gardien s’annonce au PSG

À la grande surprise et après un premier sacre historique en Ligue des Champions, le PSG s’est séparé de Gianluigi Donnarumma, grand artisan de la glorieuse saison 2024-2025. Mais le club de la capitale peut se targuer de compter dans ses rangs un autre grand gardien de but.

Mercato PSG : Donnarumma remplacé par un crack français

Après avoir transféré Gianluigi Donnarumma à Manchester City pour 30 millions d’euros lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a investi 55 millions d’euros pour arracher Lucas Chevalier au LOSC. Le portier de 23 ans peine toutefois à confirmer toute l’attente placée en lui. Mais alors qu’il a réalisé un grand match contre Le Havre AC ce samedi soir, l’international français veut désormais se montrer et prouver qu’il a les épaules pour remplacer valablement l’Italien de 27 ans.

« Je m’attendais à un changement de dimension aussi important ? Oui et non. On s’y attend parce qu’on le veut, c’est un objectif, c’est ce qu’on vise. J’ai une nouvelle vie et un nouveau poste. La vision du gardien de but a encore évolué, elle est différente. Ma vie a changé, j’ai quitté le cocon. On me scrute de A à Z. On se rend compte que c’est sans pitié », a d’abord confié Lucas Chevalier au micro de Téléfoot avant d’annoncer la couleur pour l’avenir.

« Les leçons commencent à bien rentrer dans la tête et du coup j’arrive maintenant à aborder plus sereinement les matchs. Je suis content de passer par là, c’est le très haut niveau. Je veux continuer à progresser, à montrer que je suis un grand gardien et qu’avec mon jeune âge, je peux donner beaucoup et qu’à l’avenir je vais donner encore plus », a ajouté le numéro 30 du Paris Saint-Germain.

