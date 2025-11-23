Mercato PSG : Dayot Upamecano, de vraies news de Paris

International français du Bayern Munich, Dayot Upamecano pourrait débarquer au PSG au mercato estival. Le club de la capitale est sur la liste des clubs intéressés par ses services.

Mercato PSG : Dayot Upamecano entre le PSG et le Bayern

Avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano a disputé 168 matchs depuis 2021. Le défenseur droit de 27 ans fait preuve de maturité dans la gestion de son compartiment de jeu, ce qui attire les plus grands européens, dont le PSG, annoncé en manœuvre pour le mercato estival.

Lire aussi : Mercato PSG : Le Bayern fait le point pour Dayot Upamecano !

À voir

Waldemar Kita lâche une bombe sur la vente du FC Nantes !

Si plusieurs médias français ont déjà invoqué ce grand intérêt du Paris Saint-Germain pour le joueur, c’est l’information donnée par Sky Sport qui confirme une prise de position de Luis Campos dans le dossier. Contre le Real Madrid et le Bayern Munich, actuel club du joueur qui cherche à le prolonger, le PSG aurait transmis une offre alléchante.

Une offre du Paris SG qui fait déjà parler

Christian Falk assure que l’offre du Paris SG pour Dayot Upamecano est assez attrayante au niveau salarial. Même si le joueur penche pour le moment pour une prolongation de son contrat au Bayern, cette idée de gagner plus d’argent à Paris n’est pas pour lui déplaire. Les cartes peuvent donc encore se rabattre sur ce dossier d’ici la fin de la saison.

Lire aussi : Mercato PSG: Dayot Upamecano fixe ses conditions pour signer

Le Bayern Munich, qui le rémunère présentement 10 millions d’euros par saison, pourrait lutter efficacement contre le PSG qui ne peut aller au-delà d’un certain montant sans provoquer de crise au sein de son vestiaire. Une chose est certaine, cette offre prêtée au club de la capitale montre le grand intérêt de Luis Campos pour le joueur. Une chose nouvelle donc pour Paris qui semblait ne miser que sur des joueurs bien plus jeunes.

Lire aussi sur Dayot Upamecano :

Transfert-choc : Dayot Upamecano donne rendez-vous au PSG !

À voir

Mercato ASSE : Malgré Nancy, Eirik Horneland bientôt viré ?

Mercato : Le Bayern répond cash au PSG pour Dayot Upamecano

Mercato-choc : Le PSG proche de l’exploit pour Upamecano ?