Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg vers la Juventus

Le mercato estival va être mouvementé du côté de l’OM qui a plusieurs de ses joueurs, dont Pierre-Emile Hojbjerg, dans le viseur de grands clubs. La Juventus veut attirer le Danois en Serie A.

Mercato OM : Hojbjerg courtisé en italie

La saison de l’Olympique de Marseille se passe bien en Ligue 1 où il est deuxième après le PSG, tout juste à 2 points. Le club phocéen peut pour cela compter sur les joueurs importants de l’effectif de Roberto De Zerbi que sont Pierre-Emile Hojbjerg, mais surtout Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et bien d’autres.

Lire aussi : OM : Pierre-Emile Hojbjerg envoie un avertissement au PSG

Sauf que ce condensé de talent pourrait être dilué au mercato estival avec de possibles départs de joueurs importants. Greenwood semble vivre sa dernière saison au club phocéen puisque le sell-on clause qui offre 50% de sa valeur marchande à Manchester United devrait être activé pour obtenir sa vente.

À voir

Mercato ASSE : Malgré Nancy, Eirik Horneland bientôt viré ?

D’un autre côté, d’autres joueurs importants du club olympien sont courtisés, dont Pierre-Emile Hojbjerg qui plaît assez fortement à la Juventus Turin. Le club italien veut l’engager et a déjà démarré des tractations dans ce sens. S’ils ne sont pas opposés à son départ, les dirigeants de l’OM ne comptent pas pour autant le céder à moindre frais.

Lire aussi : OM : Hojbjerg fait trembler le vestiaire avant Atalanta !

60 millions d’euros sont exigés par l’Olympique de Marseille pour le transfert de Hojbjerg. Reste à savoir si la Juventus fera le nécessaire pour boucler son transfert. Une telle somme dans les caisses du club débloquerait les difficultés qui se pointent pour la direction en vue du mercato d’été.

Lire aussi sur Pierre-Emile Hojbjerg

Mercato OM : Hojbjerg fait reculer la Juve, un plan B activé

À voir

Mercato PSG : Dayot Upamecano, de vraies news de Paris

Mercato : Grosse frayeur à l’OM, Hojbjerg vers la Turquie ?

OM : Pierre-Emile Højbjerg, un leader discret mais efficace