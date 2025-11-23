Mercato ASSE : Malgré Nancy, Eirik Horneland bientôt viré ?

Malgré la précieuse victoire de l’ASSE face à Nancy en Ligue 2, samedi soir, Eirik Horneland reste toujours menacé à son poste. L’entraîneur norvégien pourrait bien être remplacé d’ici la prochaine trêve hivernale. Explications.

Mercato ASSE : Eirik Horneland très agacé

L’AS Saint-Étienne s’est imposée face à l’US Nancy (2-1) pour le compte de la 15e journée de Ligue 2, samedi, à Geoffroy-Guichard. Une victoire qui n’a pas du tout plu à Eirik Horneland, désespéré à l’issue de la rencontre.

« On n’a pas été au niveau qu’il fallait. Il fallait tuer le match. On a été trop lent, pas suffisamment sérieux. […] Je suis vraiment très agacé. C’est une équipe qui devrait faire beaucoup beaucoup mieux », a déclaré l’entraineur des Verts au micro de beIN Sports. Une sortie qui pourrait secouer un groupe stéphanois jugé amorphe, mais également bouleverser l’avenir du technicien norvégien dans le Forez.

Eirik Horneland ne convainc par l’ASSE

Si pour l’instant, l’ASSE s’en sort plutôt bien dans un championnat, où les victoires ne se dessinent pas sur le papier avant le coup d’envoi, l’actuel deuxième de Ligue 2 déçoit sa direction, qui a investi 25 millions d’euros lors du dernier mercato estival. Une somme colossale qui devait considérablement améliorer les chances des Verts de monter.

Si bien que plusieurs sources proches du club ligérien, l’avenir d’Eirik Horneland semble ne pas s’écrire dans le Forez. Les dirigeants stéphanois commenceraient notamment à être lassés de la rigidité tactique de leur coach de 50 ans, alors même qu’il refuse de changer de système à l’heure, où la défense est un sérieux problème depuis de nombreux mois.

Et « à l’ASSE, la patience a ses limites. Il va vite devoir prouver, car du côté du board de l’AS Saint-Étienne, l’avenir de Horneland est déjà discuté. Il se murmure même qu’il ne devrait pas aller au-delà de cette saison, même en cas de montée en Ligue 1 », murmure-t-on du côté des Verts.