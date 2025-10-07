OM : Le vestiaire en feu, Roberto De Zerbi a tout changé !

L’influence de Roberto De Zerbi sur le vestiaire de l’OM est totale. Si des tensions ont pu exister en interne, l’entraîneur italien a réussi à inverser la vapeur. Les récents résultats le prouvent.

OM : Roberto De Zerbi avec un vestiaire conquis et transformé

L’Olympique de Marseille a enchainé des résultats probants avec 4 victoires consécutives avant la trêve internationale. Cette série positive n’est pas le fruit d’un hasard. Elle repose sur un facteur clé : Roberto De Zerbi a réussi à rallier son vestiaire après des débuts difficiles en Ligue 1.

Son équipe s’est hissé à la 2e place de Ligue 1 après 7 journées. L’Italien dispose à présent d’un crédit important auprès de ses joueurs, consolidant son influence sur le groupe. RMC Sport le confirme, les joueurs de l’OM font désormais bloc autour de leur entraîneur. Ce changement d’attitude s’explique notamment par le comportement de De Zerbi.

Il tente de calmer les ardeurs à Marseille

Celui-ci a défendu publiquement ses troupes lorsque les résultats n’étaient pas au rendez-vous. Il a utilisé ses moments de parole pour « pointer du doigt le scepticisme » entourant l’Olympique de Marseille. Il a aussi indiqué à ses jours que les grandes affiches étaient le moment idéal pour « montrer son niveau et son caractère ». Cette stratégie a porté ses fruits : la plupart des recrues s’épanouissent à Marseille et livrent des performances remarquables.

Par exemple, Mason Greenwood est de plus en plus impliqué dans les tâches défensives, tout en impactant le jeu offensif de l’équipe. La méthode De Zerbi commence à porter des fruits, même si la saison est encore longue. Son OM est plein de confiance et se prend à rêver du titre. RDZ a toutefois tenu à calmer les choses, rappelant qu’il faut se concentrer sur chaque match. Le prochain défi de l’Olympique de Marseille sera battre le Le Havre, une fois la trêve internationale terminée.