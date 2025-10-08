L’ASSE a un secret qui terrifie toute la Ligue 2 !

Avec un excellent début de saison, l’ASSE continue d’imposer sa loi en Ligue 2. Solides, lucides et terriblement efficaces, les Verts semblent avoir trouvé la recette qui fait trembler tous leurs adversaires.

ASSE : Une machine bien huilée qui ne laisse rien au hasard

Samedi soir, à La Mosson, les hommes d’Eirik Horneland ont encore donné une leçon de maîtrise. Face à Montpellier, porté par un Alexandre Mendy combatif mais impuissant, l’ASSE a su frapper là où ça fait mal. Deux buts en première période, une gestion parfaite ensuite : les Verts ont géré comme des vieux briscards.

« Dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde », a rappelé Alexandre Mendy dans les colonnes du Midi Libre. Une phrase pleine de lucidité dans une Ligue 2 aussi imprévisible qu’impitoyable. Mais contre Saint-Étienne, le constat est clair : ce collectif dégage une force tranquille, un sang-froid redoutable dans les deux surfaces, là où se gagnent les matchs.

Réalisme et rigueur, le double visage du succès stéphanois

Si Montpellier n’a pas démérité, l’ASSE, elle, a simplement été chirurgicale. « Il faut être réaliste dans les deux surfaces », a poursuivi Mendy. Une vérité que les Verts appliquent à la lettre. Quand leurs adversaires doutent, eux punissent. Quand les autres s’éparpillent, eux ferment la boutique avec autorité. « Le contenu de notre match contre Sainté est bon. Mais il faut être réaliste dans les deux surfaces », rappelle-t-il.

« Je pense que c’est un peu la différence entre eux et nous », a-t-il reconnu. Saint-Étienne, sans briller outrageusement, impose une constance terrifiante. Cette capacité à frapper juste, à défendre fort, à rester lucide : voilà le secret qui fait peur à toute la Ligue 2. Un mélange de maturité et de confiance, forgé dans la douleur, et qui pourrait bien ramener les Verts là où ils appartiennent : en Ligue 1.