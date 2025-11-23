OM : Une star de Premier League arrive à Marseille !

L’OM s’apprête à vivre une soirée enfiévrée au Vélodrome. À deux jours d’un choc déjà brûlant face à Newcastle en Ligue des champions, une nouvelle tombe : une star des Magpies fera bien le déplacement dans la cité phocéenne.

OM – Newcastle : Gordon, l’atout explosif annoncé au Vélodrome

Newcastle débarquera à Marseille avec un moral gonflé à bloc. Comment pourrait-il en être autrement après avoir fait tomber Manchester City (2-1) samedi ? Si Harvey Barnes a brillé avec un doublé, l’autre dynamiteur des Magpies manquait encore à l’appel : Anthony Gordon. Absent lors des deux dernières rencontres, l’ailier anglais, véritable poison pour les défenses, est désormais tout proche d’un retour au plus mauvais moment pour l’OM.

Lire aussi : Mercato OM : Chelsea vise une grosse signature à Marseille !

À voir

Mercato OL : Les priorités hivernales de Fonseca dévoilées !

La nouvelle a été confirmée après la victoire contre les hommes de Pep Guardiola. Une annonce qui résonne déjà comme un avertissement pour la défense marseillaise, qui peine souvent à contenir les joueurs rapides et agressifs comme Gordon.

Eddie Howe confirme le retour de Gordon

L’entraîneur de Newcastle s’est voulu clair, presque rassurant pour ses supporters… et beaucoup moins pour les Marseillais. « Anthony est très proche du but. Il n’était tout simplement pas encore tout à fait prêt aujourd’hui », a expliqué Eddie Howe. Avant d’ajouter : « Il travaille dur et sera prêt dans les prochains jours. J’attends le retour de l’équipe médicale. »

Sauf énorme retournement de situation, Anthony Gordon sera bien au Vélodrome. Une arrivée qui promet d’ajouter encore un peu plus de tension à un duel déjà chargé en électricité.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg vers la Juventus

OM : Les mots forts de Balerdi sur le recrutement marseillais

À voir

Mercato: Après Donnarumma, un grand gardien s’annonce au PSG

Après Nice, Mason Greenwood prépare un énorme coup à l’OM !