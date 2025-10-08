Mercato PSG : Luis Enrique craque pour un joyau de Ligue 1

Luis Enrique n’en finit plus de scruter les pépites de Ligue 1 pour le PSG. Le technicien espagnol et Luis Campos auraient jeté leur dévolu sur Ayyoub Bouaddi du LOSC. Le jeune milieu, éblouissant face aux Parisiens, a visiblement laissé une empreinte durable à l’ancien du Barça.

Mercato PSG : Bouaddi, la nouvelle cible de Luis Enrique

À tout juste 18 ans, Ayyoub Bouaddi fait déjà tourner les têtes. Formé à Lille, le jeune milieu de terrain a bluffé le staff parisien par sa maturité et sa qualité technique. Lors du dernier affrontement entre le PSG et le LOSC (1-1), il a su tenir tête au milieu de terrain parisien, en combinant justesse dans la relance et impact défensif.

Lire aussi : PSG : Luis Enrique réalise un coup parfait en Ligue 1 !

Luis Enrique aurait particulièrement apprécié son volume de jeu et sa capacité à garder le ballon sous pression, un profil rare dans le football moderne. Dans les couloirs du Camp des Loges, certains le décrivent déjà comme un futur cadre potentiel du PSG version “jeunesse et pressing intelligent”.

Le PSG mise sur la jeunesse made in Ligue 1

Ce n’est pas la première fois que Paris lorgne sur un talent du championnat français. Après Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, le club francilien poursuit sa stratégie de rajeunissement et d’anticipation. Bouaddi, en pleine ascension, coche toutes les cases : technique, polyvalent, discipliné et doté d’une intelligence de jeu remarquable.

À voir

Stade Rennais : Habib Beye, le SRFC dénonce un complot

Lire aussi : PSG : C’est confirmé ! Luis Enrique tient un joyau sensationnel

Le LOSC, conscient de l’intérêt grandissant qu’il suscite, ne compte pas brader son joyau. Mais face à la puissance financière et au projet sportif du PSG, la tentation pourrait vite devenir irrésistible. Luis Enrique en a fait sa priorité : il veut un milieu d’avenir, taillé pour dominer l’Europe.