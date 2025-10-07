PSG : Luis Enrique réalise un coup parfait en Ligue 1 !

Avant la trêve internationale, le PSG était en déplacement à Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. En dépit des nombreuses absences, le groupe de Luis Enrique s’en est plutôt bien sorti, selon Daniel Riolo.

PSG : Daniel Riolo salue la gestion parfaite de Luis Enrique

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a été contraint au match nul par le LOSC Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1, au Stade Pierre Mauroy. Un résultat frustrant, mais avec une équipe remaniée, puisque Marquinhos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz étaient tous absents pour diverses blessures.

Une situation qui oblige l’entraîneur parisien, Luis Enrique, à prendre un maximum de précaution pour pallier les blessures. Contre le FC Barcelone en Ligue des Champions (2-1) et le LOSC en Ligue 1 (1-1), Luis Enrique a prouvé qu’il pouvait manager et faire gagner son PSG sans ses stars blessées. Un travail remarquable salué à juste titre par Daniel Riolo.

« Là, il est dans une gestion de son effectif. Mais on sait tous qu’il doit le faire. Les joueurs sont au bout. C’est grosso modo ce qu’on a prévu depuis la fin du Mondial des clubs. Tout le déroulé indique qu’à un moment donné, ça allait se passer comme ça », a analysé le journaliste sportif sur les antennes de RMC Sport.

Poursuivant, l’animateur de l’After Foot a rappelé qu’il « y a eu la Supercoupe d’Europe qu’il fallait jouer, il y a eu le début en Ligue des champions, qui est parfait avec deux victoires, tu es en tête de la Ligue 1. Il fait jouer la moitié de la Youth League et il réussit quand même à être premier. » Là, où certains auraient pu sombrer et mettre cela sous le coup des nombreuses blessures, le technicien espagnol Luis Enrique fait preuve d’ingéniosité pour garder le cap.

« La gestion est parfaite. Il a la main sur l’effectif. Paris, c’est une maîtrise absolue. Donc qu’est-ce que tu veux faire comme constat ou comme reproche ? […] Dans cette contrainte, il maintient un ADN fort. Les jeunes font preuve d’un bon état d’esprit. Et après sur le terrain, advienne que pourra », s’est enflammé Daniel Riolo.