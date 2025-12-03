Mercato OL : Deux offres tombent pour Malick Fofana

Malick Fofana attire partout en Europe à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Et l’OL craint déjà pour son prodige belge.

Mercato OL : Malick Fofana croule sous les offres

L’OL sort d’une semaine parfaite : deux victoires, neuf buts inscrits, aucun concédé. En Ligue Europa, puis en Ligue 1, l’équipe a dominé, sans trembler, et a pris six points précieux. Lyon remonte dans le Top 6 en championnat et s’installe même en tête de son groupe de C3. Un bon rendement pour les Gones. Mais il faut retrousser les manches pour maintenir cette dynamique tout au long de la saison.

Le technicien lyonnais, Paulo Fonseca a besoin de tous ses guerriers pour permettre au club rhodanien de surfer sur les vagues du succès. Il faudra juste éviter l’erreur durant le mercato de janvier. Malick Fofana, lui, reste sur le côté pour soigner sa blessure. Pourtant, son nom circule partout. Des cadors européens se bousculent pour s’attacher ses services.

À voir

Mercato OM : Benatia confirme une décision choc pour Greenwood

Lire aussi : OL : Le retour de Malick Fofana compromis, inquiétude à Lyon

Tottenham le suit depuis octobre dernier. Mais d’autres clubs lui font aussi des yeux doux. Selon Transferfeed, le FC Barcelone pense à Malick Fofana, surtout si Marcus Rashford quitte la Catalogne. Et d’après Sky Sport, le Bayern Munich continue aussi de suivre de près le Lyonnais. L’OL peut-il vraiment résister ?

Lire la suite sur l’OL

Mercato OL : Un joueur prêté à Lyon dévoile son avenir

Mercato OL : Un gros dossier bouclé à Lyon !

À voir

Mercato FC Nantes : Une grande décision est prise !

OL Mercato : Un transfert de 7,6 M€ entre Lyon et Botafogo ?