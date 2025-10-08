Mercato OL : Un super crack attendu à Lyon cet hiver !

La direction de l’OL met le paquet pour dénicher une pépite belge lors du prochain mercato hivernal. Mais la concurrence est rude.

Mercato OL : Mario Stroeykens, la pépite belge qui séduit Lyon

Les dirigeants de l’OL avancent déjà leurs pions pour une pépite belge. Le club rhodanien montre quelques failles après les nombreux départs actés lors du dernier mercato estival. L’effectif doit être renforcé cet hiver. Un jeune joueur belge est sur la short-list des Lyonnais. Il s’agit de Mario Stroeykens, 20 ans, milieu offensif d’Anderlecht. Cet été, déjà, les Rhodaniens avaient tenté de déloger le joueur, mais sans succès.

Ces dernières semaines, le Belge discute d’une prolongation, mais rien n’est bouclé. Et une offre solide, dès janvier, pourrait tout bouleverser. L’OL n’est pas seul. L’OM flaire aussi le coup, tout comme le FC Porto, l’AC Milan et le Sporting Braga. Ce dernier avait proposé 6,5 millions d’euros il y a quelques mois, offre refusée. Désormais, Stroeykens est estimé à près de 12 millions d’euros, un prix à la hauteur de ses performances.

Face à la pression, Anderlecht pourrait céder sa pépite pour encaisser un chèque important dès l’hiver. Mario Stroeykens est lié à son club jusqu’en 2028. Lyon est prêt à convaincre les dirigeants belges pour réussir ce joli coup.