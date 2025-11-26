Ligue 2 : L’ASSE jalousée par ses concurrents

L’entraîneur du Montpellier HSC se plaint de la programmation de la plupart des matchs de l’ASSE, les samedis. Il estime que le diffuseur devrait être plus équitable dans sa programmation en Ligue 2.

MHSC : Camara n’accepte pas que l’ASSE joue le plus souvent les samedis

Relégué en Ligue 2 l’été dernier, l’ASSE, le Montpellier HSC et le Stade de Reims ne sont pas traités sur le même pied d’égalité par le diffuseur du championnat de deuxième division. La plupart des matchs des Stéphanois sont diffusés en prime-time, les samedis. Et cela n’est pas du tout du goût de certains clubs concurrents des Verts, notamment le Montpellier HSC.

Zoumana Camara, entraîneur du club héraultais, pointe la sur-programmation de beIN Sports par rapport à l’AS Saint-Etienne. « Il faudrait que ce ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20h, et les autres le lundi soir », a-t-il dénoncé, dans la foulée de la défaite de son équipe à Reims (2-0), lundi, en clôture de la 15e journée de championnat. « J’aimerais qu’il y ait une certaine équité », a-t-il glissé ensuite.

Le diffuseur lui répond : « Les plus fortes audiences se font avec l’AS Saint-Etienne »

Face à ces critiques qui tendent à faire croire que l’ASSE bénéficierait d’un soutien médiatique dans la lutte pour la montée en Ligue 1, le diffuseur a réagi dans L’Equipe. « C’est la liberté du diffuseur. […] Les plus fortes audiences se font avec l’AS Saint-Etienne, un club historique, très populaire et avec un stade plein », a justifié Florent Houzot, directeur de la rédaction beIN Sports. « Je serais en faute professionnelle si je ne mettais pas tous les samedis soir l’ASSE sur notre chaîne », soutient-il.

🎙️ Florent Houzot, le directeur de la rédaction et des antennes de belN Sports :



« Je serais en faute professionnelle si je ne mettais pas tous les samedis soir l'ASSE sur notre chaîne. »



(@lequipe) pic.twitter.com/eepM4ewvQI — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) November 26, 2025

Il faut noter que jouer un jour autre que samedi n’est pas forcément désavantageux au niveau des résultats. Les Stéphanois ont décroché deux victoires à Amiens, le jeudi 23 octobre (0-1), puis face à Pau, le mardi 28 octobre (6-0). En revanche, ils ont perdu quatre matchs en jouant samedi, contre Guingamp, le Mans, Annecy (4-0) et le Red Star.

