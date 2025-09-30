OL Mercato : Lyon prolonge un important partenariat

L’OL a renouvelé son partenariat avec le club égyptien du Dynamo FC et se prépare à accueillir des joueurs issus du club formateur.

L’OL et le Dynamo FC du Caire poursuivent leur partenariat

L’OL s’est lié avec le Dynamo FC, dans ce cadre d’une collaboration, notamment au niveau de la formation. Le partenariat initial, signé avec le club basé au Caire en septembre 2024, se poursuit pour la deuxième année consécutive. « Dans la continuité d’une satisfaisante première année, l’Olympique Lyonnais et le club égyptien du Dynamo FC entament leur deuxième année de collaboration avec l’accueil de joueurs au sein de l’académie lyonnaise », a informé le club rhodanien sur son site internet officiel.

Concrètement, deux nouveaux joueurs du club égyptien, un de la catégorie U17 et un autre des U14, sont admis sur les terrains de Meyzieu. Ils seront suivis dans les prochains mois par plusieurs talents égyptiens. « Ils sont attendus pour une semaine d’immersion à Lyon, et les formateurs lyonnais se déplaceront à nouveau au Caire pour continuer de former les éducateurs locaux », indique l’Olympique Lyonnais.

Lyon évoque « un projet riche en échanges sportifs, humains et culturels »

Revenu sur la prolongation du partenariat, Lyon souligne que « le Dynamo FC, tout jeune club du Caire, a pour ambition aux côtés de l’OL de devenir le club de référence en matière de formation en Egypte ». Pour le club de Michele Kang, « ce projet est riche en échanges sportifs, humains et culturels auquel l’Olympique Lyonnais est fier de collaborer ».

Pour rappel, deux joueurs du Dynamo FC avaient été intégrés au sein de l’équipe U17 de l’OL en avril dernier, pour une semaine complète. Ils avaient participé aux entraînements quotidiens à Meyzieu et avaient pu découvrir les installations du club à Décines, avec la visite du Groupama Stadium et du musée.

La cerise sur le gâteau, les jeunes joueurs cairotes avaient également assisté au match aller des quarts de finales de l’Europa League entre l’Olympique Lyonnais et Manchester United (2-2). « Cette expérience unique sera amenée à être répétée plusieurs fois par an dans le cadre du partenariat », annonce le club de Lyon.