Mercato PSG : Rodrygo répond enfin à l’intérêt du Paris SG

Rodrygo, courtisé par le PSG lors du dernier mercato estival, a mis fin aux rumeurs. Auteur d’un début de saison compliqué, l’attaquant du Real Madrid a confirmé les approches de plusieurs clubs. Occasion pour lui de réaffirmer son attachement indéfectible à la Casa Blanca.

Mercato PSG : Rodrygo confirme les approches de plusieurs clubs

Le nom de Rodrygo a circulé dans les couloirs du Parc des Princes durant tout l’été. Agé de 24 ans, le jeune international brésilien, était l’une des cibles prioritaires du Paris Saint-Germain. Son profil percutant et son efficacité devant le but en faisaient un renfort parfait. Et ce d’autant plus que le jeune ailier a perdu de son statut de titulaire au sein du club espagnol.

Dans les colonnes du quotidien AS, Rodrygo a levé le voile sur un mercato mouvementé. « Bien sûr, il y a toujours des offres, je ne vais pas mentir. Mais j’ai toujours clairement fait savoir au club que je voulais continuer à réussir ici, encore plus que je ne l’ai déjà fait. Tant que Madrid me veut, je serai toujours là », a-t-il confié. Une déclaration claire, qui refroidit les ardeurs parisiennes.

Fidèle au Real, malgré les rumeurs

Face aux multiples spéculations, l’international brésilien a tenu à rétablir la vérité. « Les gens spéculaient parce que je restais silencieux. Mais je savais ce que j’allais faire cette saison avec le Real Madrid », a-t-il précisé. Sous contrat jusqu’en 2028, Rodrygo n’avait, en réalité, jamais envisagé un départ.

Le PSG, lui, peut nourrir quelques regrets. L’occasion était belle de recruter un joueur au potentiel mondial, mais Madrid ne vend pas ses joyaux. Et le Brésilien, visiblement, n’est pas prêt à quitter la Maison Blanche.

