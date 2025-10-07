Mercato PSG : Luis Campos tente un coup de maître à Arsenal

Si Ilya Zabarnyi a débarqué au PSG lors du dernier mercato estival, c’est un autre roc de Premier League qui aurait pu venir renforcer le groupe de Luis Enrique. Luis Campos aurait notamment tenté un véritable coup de maître à Arsenal.

Mercato PSG : Luis Campos rêvait d’une charnière centrale 100% brésilienne

À la recherche d’un défenseur central de classe mondiale, le PSG a arraché Ilya Zabarnyi à Bournemouth contre un chèque de 66 millions d’euros. Après huit matches toutes compétitions confondues, l’international ukrainien de 23 ans a inscrit 1 but et prend peu à peu ses marques au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Mais selon Fabrizio Romano, c’est un défenseur central brésilien qui était espéré dans la capitale afin de reconstituer la charnière centrale de la Seleção au Campus PSG. En effet, le célèbre journaliste italien rapporte dans son podcast « Here We Go », que le Paris SG avait tenté l’été dernier un véritable coup de maître.

Luis Campos et Luis Enrique rêvaient notamment d’associer Gabriel à Marquinhos pour former une défense brésilienne de haut niveau. Le conseiller sportif du PSG avait même préparé une importante offre pour convaincre Arsenal, mais le club anglais avait hermétiquement fermé la porte. Titulaire indiscutable, Gabriel a débuté les sept premiers matchs de la saison de Premier League.

Son influence sur le terrain se reflète dans les résultats du club londonien. À 27 ans, l’ancien défenseur du LOSC Lille affiche une maturité impressionnante et est aujourd’hui l’un des symboles de la réussite du recrutement de Mikel Arteta, capable d’allier rigueur défensive et leadership. Autant de qualités qui ont poussé les Gunners à refuser de se séparer de Gabriel.

Le Paris SG débouté pour Gabriel

Le spécialiste mercato révèle que les dirigeants d’Arsenal ont catégoriquement refusé toute discussion, estimant l’international brésilien intransférable. Mikel Arteta, conscient de l’importance de Gabriel dans son effectif, a mis son véto à un éventuel transfert.

Le natif de Sao Paulo a ensuite prolongé son aventure à Londres, repoussant ainsi toutes les convoitises. Sa signature jusqu’en 2029 a mis fin aux rumeurs, confirmant son attachement au projet de Mikel Arteta. Le refus d’Arsenal a ainsi contraint le PSG à explorer d’autres pistes. Finalement, Luis Campos a réussi à trouver un accord avec l’Eintracht Francfort pour la signature de l’international équatorien Willian Pacho pour 40 millions d’euros.