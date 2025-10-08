Mercato AS Monaco : la décision tombe pour Ansu Fati !

La direction de l’AS Monaco se penche déjà sur l’avenir de sa recrue estivale, Ansu Fati. Le club de la Principauté a pris sa décision.

Mercato AS Monaco : Ansu Fati va rester sur le Rocher !

Fin de calvaire pour Ansu Fati. Cet indésirable du FC Barcelone affole déjà les compteurs en France sous les couleurs de l’AS Monaco. Arrivé cet été, l’attaquant espagnol n’a eu besoin que de 126 minutes pour inscrire 5 buts en Ligue 1. Un record inédit depuis 1948. Son doublé sur penalty face à Nice (2-2), dimanche, l’a propulsé co-meilleur buteur du Championnat aux côtés de Joaquin Panichelli (Strasbourg).

Plus rapide que Johan Audel (5 buts en 137 minutes avec Valenciennes) et Emmanuel Rivière (174 minutes avec Monaco), Fati impressionne par son efficacité. Sous le maillot monégasque, il en est déjà à 6 buts en 5 matches toutes compétitions confondues. Une moyenne d’un but toutes les 42 minutes.

À Barcelone et Brighton, il fallait quatre fois plus de temps, un but toutes les 173 minutes. Un rendement pareil ne laisse pas indifférent. Selon le journaliste Ekrem Konur, l’AS Monaco aurait déjà pris sa décision : lever l’option d’achat fixée à 11 millions d’euros.