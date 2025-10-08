Mercato : L’OM devancé, le gros coup Endrick en danger !

L’OM pourrait bien voir un de ses rêves s’envoler lors du mercato hivernal. Endrick, du Real Madrid, est dans le viseur de trois clubs européens déterminés à s’attacher sa signature.

Mercato OM : La concurrence autour d’Endrick s’intensifie

Endrick se trouve à un tournant de sa carrière. Cantonné sur le banc de touche du Real Madrid depuis l’entame de la saison, l’attaquant brésilien se rapproche d’un départ dès cet hiver. Sa situation alerte naturellement l’Olympique de Marseille. Les Olympiens suivent le jeune joueur de près depuis de longues dates. Ils voient là une occasion en or de signer une autre star du Real Madrid après la tentative manquée de Dani Ceballos.

Cependant, réaliser ce gros coup sera très difficile. L’OM est confronté à une rude concurrence pour la signature d’Endrick. Le média espagnol Diario Sport rapporte que trois clubs se positionnent déjà pour attirer l’ancien prodige de Palmeiras en prêt. Valence est sur ses traces. La Real Sociedad envisagerait aussi de le recruter. Le club basque pourrait garantir un temps de jeu régulier à Endrick en vue de la Coupe du Monde 2026.

Valence, Real Sociedad et West Ham à ses trousses

L’intérêt ne s’arrête pas aux frontières espagnoles. West Ham est également sur les traces du buteur de 19 ans. Les Hammers sont séduits par son potentiel et sa capacité à s’adapter en attaque. Face à ces prétendants actifs, l’OM devra rapidement réagir s’il souhaite accueillir la pépite brésilienne.

Les dirigeants marseillais Pablo Longoria et Medhi Benatia devront faire valoir leur projet sportif pour convaincre à la fois Endrick et le Real Madrid de l’intérêt d’une relance sur la Canebière. Les deux écuries entretiennent de bonnes relations depuis l’été dernier, ce qui pourrait faciliter les échanges. La direction de l’OM devra surtout présenter une offre intéressante avant que ses concurrents ne concluent l’affaire.