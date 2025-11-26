Stade Rennais : L’énorme nouvelle venue de Paris

Le Stade Rennais a vécu un mardi plein d’optimisme dans la capitale. Reçu par la DNCG, le club breton est ressorti avec le meilleur verdict possible : aucune sanction, aucune restriction, juste un feu vert total.

Stade Rennais : Rennes, irrésistible sur le terrain et solide en coulisses

Depuis plusieurs semaines, les Rouge et Noir avancent avec une assurance déconcertante. Habib Beye a trouvé la formule, celle qui fait exploser Monaco (4-1), étouffe Strasbourg et fait plier le Paris FC. Résultat : le Stade Rennais grimpe à la 6e place, à seulement deux points du LOSC, pourtant solide prétendant à l’Europe. L’équipe respire la confiance, le collectif roule, et l’ambition refait surface dans les travées du Roazhon Park.

Mais derrière les performances flamboyantes, un autre match se jouait, plus discret mais tout aussi déterminant. Celui de la stabilité financière. Et là encore, Rennes a marqué des points, peut-être plus qu’un but à la 90e minute.

La DNCG valide, le SRFC peut rêver plus grand

Auditionnée à Paris, la direction rennaise présente un dossier sans faille. Pas de mesure, pas de limitation, pas même une remontrance. Le gendarme financier du football français a simplement constaté une gestion saine malgré les investissements importants de l’été. Un signal fort, presque une bénédiction.

Ce feu vert ouvre des perspectives majeures : le SRFC pourra investir dès janvier, renforcer l’effectif, ajuster quelques postes clés et offrir à Habib Beye les armes pour aller chercher une qualification européenne. Rennes avance, Rennes grandit, et désormais, même Paris valide.

