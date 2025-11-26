ASSE : Montée en L1, Montpellier glisse un message à Sainté

L’ASSE a reçu un message fort de la part du Montpellier HSC, un concurrent dans la course pour la montée en Ligue 1, à deux journées de la mi-saison.

Ligue 2 : L’ASSE devance le MHSC de 5 points

L’ASSE est deuxième de la Ligue 2 après 15 journées de championnat. Elle est devancée par l’ESTAC qui a 2 points d’avance. En revanche, les Verts ont un point de plus que le troisième, le Red Star, et tiennent le Montpellier HSC (6e) à distance. Relégué en Ligue 2 comme l’AS Saint-Etienne, le club héraultais a 5 points de retard sur les Stéphanois.

L’autre relégué, le Stade de Reims, s’est hissé à la 4e place avec 25 points au compteur, juste devant le FC Mans (5e avec 24 points), grâce à sa victoire sur le MHSC, en clôture de la 15e journée.

Nicollin au sujet de la montée : « Il n’y a pas de grandissime favori »

Comme on peut le constater, les rangs sont encore très serrés au classement. Et cela conforte Laurent Nicollin à l’idée que rien n’est encore joué pour la montée en Ligue 1. Selon lui, l’avance du leader l’ES Troyes (31 points) et de son dauphin, l’ASSE (29 points), peut bien fondre dans la deuxième moitié décisive de la saison.

« C’est un championnat compact et compliqué, où il faut être régulier, car il n’y a pas de grandissime favori », a laissé entendre le président du Montpellier HSC, dans Midi Libre. Le dirigeant déclare qu’il « pensait que Saint-Etienne serait le favori », mais il il s’est vite repris. « Rien n’est joué, même le dernier peut battre le premier. Il faut donc du talent », a-t-il confié.

Rappelons que le 1er et le 2e de la Ligue 2 sont qualifiés directement pour la Ligue 1. Le 3e, 4e et 5e jouent d’abord les play-off, puis le barrage (aller et retour) contre le 16e de Ligue 1. Pour rappel, l’objectif de l’ASSE est finir championne de la Ligue 2, à l’issue de la saison.

