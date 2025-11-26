Coup de tonnerre : Ibrahima Konaté au PSG pour 30M€ ?

Afin d’éviter de le voir s’en aller gratuitement au terme de la saison en cours, Liverpool pourrait se résoudre à vendre Ibrahima Konaté lors du prochain mercato hivernal. Une aubaine pour le PSG ? Explications.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté vers un départ cet hiver ?

En fin de contrat avec Liverpool, Ibrahima Konaté est l’un des joueurs les plus suivis du moment. Le Paris Saint-Germain aimerait le convaincre de revenir en France l’été prochain, mais la concurrence s’annonce terrible, puisque la liste des clubs intéressés par le défenseur central de 26 ans semble s’allonger de jour en jour.

Outre le Real Madrid, le Bayern Munich serait désormais sur les traces de l’ancien joueur du RB Leipzig pour remplacer éventuellement son compatriote Dayot Upamecano, dont le contrat expire en juin prochain. Ces dernières heures, The Athletic a confirmé que le Paris SG était bouillant sur Dayot Upamecano, au point peut-être d’avoir une légère longueur d’avance sur le Real Madrid.

Si l’idée était d’attendre l’été pour le faire venir en tant qu’agent libre, Florentino Pérez envisagerait désormais de signer un chèque de 30 millions d’euros pour faire venir Ibrahima Konaté dès cet hiver. Une solution qui conviendrait à Liverpool, qui ne souhaite pas le voir partir gratuitement à l’issue de la saison.

En effet, les dirigeants du club de la Mersey commenceraient à comprendre qu’il sera plus difficile que prévu de prolonger Konaté et seraient donc ouverts à un transfert en janvier pour récupérer un joli chèque. Mais le club de Mohamed Salah n’a pas totalement perdu espoir dans ce dossier.

Liverpool a fait une offre à Ibrahima Konaté

Selon le site Defensa Central, le board de Liverpool n’aurait toutefois pas perdu espoir de prolonger le natif de Paris. « Pour Konaté, ce qu’on peut dire c’est que Liverpool et ses agents restent en contact. Les discussions sont en cours. Liverpool a fait son offre à Konaté. Maintenant, c’est à Konaté de décider », a notamment révélé le journaliste Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast.

Mais si aucun accord n’est trouvé d’ici le 1er janvier 2026, Konaté pourrait bien changer d’air durant le mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain pourrait aisément surenchérir sur les 30 millions d’euros prévu par le Real Madrid pour obtenir le renfort de l’international français de 26 ans dans la deuxième moitié de saison. Affaire à suivre…

