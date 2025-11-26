PSG : Une pépite met le Paris SG en ébullition totale !

João Neves n’a pas mis longtemps à retourner la capitale et le PSG. À 21 ans, le Portugais fait déjà vibrer le vestiaire, dynamite les tribunes et alimente des conversations aussi sérieuses que fantaisistes au PSG. Paris tient sans doute son nouveau phénomène.

PSG : João Neves, au cœur de Paris

Arrivé de Benfica en 2024, João Neves a avalé les étapes à une vitesse étourdissante. Luis Enrique l’a intégré dans son onze avec une aisance déconcertante, comme si le milieu portugais avait toujours arpenté la pelouse du Parc des Princes. Six buts depuis le début de saison : il n’en fallait pas plus pour que le garçon devienne le meilleur réalisateur de l’équipe, un statut inattendu mais terriblement révélateur de son influence.

Au sein du club, l’admiration est totale. On loue son intelligence de jeu, sa sérénité rare pour son âge et une personnalité qui rassemble. Le Paris SG voit en lui un leader en construction, un joueur capable d’emmener les autres dans son sillage. Oui, João Neves est en train de devenir indispensable.

Quand le staff se laisse aller à des scénarios fous

Sa réussite devant le but intrigue, inspire même… et parfois fait sourire. Le Parisien rapporte que, dans le staff parisien, certains s’autorisent désormais des projections un brin déjantées. L’un d’eux raconte, hilare : « Bientôt, il va frapper un corner, il sera à la réception du ballon dans la surface et il marquera de la tête. »

Une boutade révélatrice : João Neves est en train de briser les codes. Cette ascension fulgurante n’a rien d’un feu de paille. Son absence en début de saison avait laissé un vide criant ; son retour a immédiatement rééquilibré l’équipe. Contre Tottenham, ce mercredi en Ligue des champions, sa présence sera plus précieuse que jamais.

Crack à son arrivée, star en devenir aujourd’hui, João Neves fait déjà l’unanimité. Le PSG s’en frotte les mains : il tient sa pépite, son accélérateur, son futur patron. Paris voulait grandir, il a trouvé l’un de ses piliers.

