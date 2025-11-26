OM : Aubameyang s’enflamme pour Bakola, après Newcastle

Pierre-Emerick Aubameyang et Darryl Bakola ont illuminé la soirée européenne de l’OM, mardi, face à Newcastle (2-1). Le vétéran de 36 ans et le prodige de 17 ans ont offert au Vélodrome une complicité inattendue… et décisive.

OM : Aubameyang et Darryl Bakola, le duo qui a renversé Newcastle

Il y a des histoires que seul le football sait écrire. Mardi soir, un gamin de 17 ans a servi un renard de 36 comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. Titularisé par surprise, Darryl Bakola a délivré une passe décisive sublime pour Pierre-Emerick Aubameyang, lançant la révolte olympienne dans un match où Marseille, mené à la pause, semblait sans ressort. Le Gabonais, auteur d’un doublé, a finalement offert à l’OM un succès précieux (2-1) pour rester en vie en Ligue des champions.

Lire aussi : OM-Newcastle : Aubameyang libère Marseille dans un match fou

À voir

ASSE : Montée en L1, Montpellier glisse un message à Sainté

L’action du premier but résume l’alchimie naissante : un ballon parfaitement dosé de Bakola, la sortie ratée de Nick Pope, et la frappe enroulée d’Aubameyang, chirurgicale, presque apaisée. « C’est la force de l’équipe. C’est le mix de la jeunesse et des anciens », a soufflé le buteur après la rencontre. Le duo a terminé bras dessus bras dessous, comme si dix-neuf ans d’écart ne comptaient plus.

"Le mix de la jeunesse et des anciens" 🗣️



18 ans d'écart, mais lien vert sur le terrain, Darryl "Özil" Bakola et Aubam très heureux après la victoire de l'OM face à Newcastle ✨#OMNUFC | #UCL pic.twitter.com/XyjT6PTXJ0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 25, 2025

Aubameyang dithyrambique, Bakola déjà adopté

À Canal+, l’ambiance était aussi légère que la passe de Bakola sur le premier but. Aubameyang a même révélé une anecdote savoureuse : « Il faudra lui poser la question : c’est quoi son surnom ? J’ai dit qu’il allait faire une passe décisive ». Bakola, sourire timide mais fierté bien accrochée, a répondu : « Mesut Özil. Hier avant l’entraînement, il m’a surnommé comme ça. Ça a fait mouche. » Pas besoin de chercher plus loin : la jeunesse marseillaise a trouvé son maestro.

Aubameyang, lui, a aussi rappelé l’exigence du haut niveau : « On n’a pas bien démarré le match… On s’est libéré dès le début de la seconde période sur une magnifique passe de mon petit. » Une déclaration qui sonne comme un adoubement. Ce succès, le deuxième de l’OM dans cette campagne, replace Marseille dans la course aux barrages.

Lire aussi sur l’OM :

OM-Newcastle : De Zerbi crée la surprise et l’assume

Vente OM : Les Saoudiens sont là, La Provence se tord de rire !

À voir

PSG : Une pépite met le Paris SG en ébullition totale !

Mercato OM : Balerdi sort une vérité sur sa prolongation