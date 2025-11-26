ASSE : Sanction de la LFP, réponse classe de Saint-Étienne

L’ASSE a encore prouvé qu’elle reste un club à part. Sanctionnée mais jamais abattue, la mythique enceinte du Chaudron a rappelé qu’aucune fermeture de tribune ne pouvait éteindre la ferveur stéphanoise.

ASSE : Geoffroy-Guichard sanctionné… mais toujours indomptable

La fermeture du Kop Sud aurait pu sonner comme une punition lourde pour un club habitué à vibrer avec sa foule. Au contraire, elle a simplement offert une démonstration de fidélité collective. Avec 24 460 spectateurs face à Nancy malgré un froid mordant, l’AS Saint-Etienne a survolé les affluences de la 15e journée de Ligue 2. À vrai dire, personne n’a fait semblant : aucune autre affiche n’a dépassé les 10 000 entrées. Reims–Montpellier, pourtant belle affiche, plafonne à un peu plus de 9 000 curieux.

Ce contraste résume tout : même amputé d’une de ses tribunes phares, Geoffroy-Guichard reste un volcan actif. La sanction disciplinaire, liée aux engins pyrotechniques, n’a pas entamé l’âme du club. Elle a même renforcé cette impression d’un public qui, coûte que coûte, répond toujours présent.

La pire affluence… qui reste un exploit

Oui, Saint-Étienne a connu ce week-end sa plus faible affluence de la saison. Et pourtant, elle dépasserait encore les rêves les plus fous de la moitié de la Ligue 1. Tombé sous la barre symbolique des 30 000 spectateurs pour la première fois, le Chaudron n’a pas perdu de son éclat.

Les chiffres de l’année parlent d’eux-mêmes : entre 32 000 et 35 000 âmes lors des grandes soirées de Ligue 2, rarement moins de 33 000 avant cette sanction. En résumé, même lorsqu’on tente de le faire taire, le peuple vert trouve toujours le moyen de se faire entendre. Une réponse digne, puissante, et terriblement classe.

