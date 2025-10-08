Mercato PSG : Luis Campos vise un Sud-Américain !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos lorgne un super crack équatorien en Angleterre. Le prix de la pépite est connu.

Mercato PSG : Un nouveau crack équatorien au Paris SG ?

Les recruteurs du PSG veulent déloger un nouveau crack équatorien. Après Pacho, une autre pépite équatorienne est dans le viseur. Et cette fois, c’est un nom bien plus connu qui attire l’attention de Luis Campos et Luis Enrique. Selon CaughtOffside, Paris suit de près Moisés Caicedo, milieu de terrain de Chelsea.

Le joueur de 23 ans n’est pas une urgence pour les Parisiens, mais un profil très apprécié au club. Luis Campos dispos actuellement de plusieurs pépites au milieu de terrain. Transféré pour 116 millions d’euros de Brighton à Chelsea en 2023, Moisés Caicedo est désormais estimé à 90 millions. Un montant élevé, d’autant que son contrat court jusqu’en 2030. Paris suit le dossier, mais ne prépare pas encore une offre pour le joueur. La concurrence est également rude.

Le Real Madrid est déjà sur le coup. Le technicien espagnol, Xabi Alonso aurait demandé à Florentino Pérez d’ouvrir de discussions avec Chelsea. Le PSG veut le meneur de jeu équatorien, mais ne veut pas faire de folie. Si Chelsea s’ouvre aux discussions, alors seulement le PSG pourrait tenter un nouveau coup sud-américain.