Mercato OL : Un phénomène portugais snobe Lyon !

L’OL perd une cible en Angleterre. Un attaquant portugais refuse de poser ses valises à Lyon et veut prendre la direction de l’Allemagne.

Mercato OL : Stuttgart grille Lyon pour Fabio Carvalho

Fabio Carvalho attire les convoitises. Le milieu offensif portugais, sous contrat avec Brentford jusqu’en 2029, suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens : l’OL, le FC Séville, FC Porto, le RC Strasbourg. Mais une nouvelle menace venue d’Allemagne pourrait tout changer.

Selon le journaliste Ekrem Konur, le VfB Stuttgart aurait décidé de passer à l’action pour recruter le joueur de 23 ans dès cet hiver. Le club allemand veut renforcer son secteur offensif et voit en Carvalho un profil créatif capable d’apporter de la vitesse et de la justesse technique. Brentford, de son côté, ne compte pas le brader. Le club anglais espère récupérer environ 30 millions d’euros, un joli chèque pour un joueur qui a déjà inscrit deux buts en sept apparitions cette saison, toutes compétitions confondues.

Pour Lyon, le dossier devient compliqué. Les Gones, intéressés depuis plusieurs mois, avaient déjà tenté leur chance lors des deux derniers mercatos, mais sans succès. Le RC Strasbourg, également en lice, semble distancé. Stuttgart avance vite, fort, décidé à convaincre Carvalho de poursuivre sa carrière en Bundesliga.