Stade Rennais : Beye sort l’artillerie lourde contre Metz, la compo !

Dans quelques heures, le FC Metz va subir la pression du Stade Rennais en Ligue 1. Avant cette affiche, Habib Beye a dévoilé la liste de ses guerriers. Deux cadres sont forfaits.

FC Metz vs Stade Rennais : Habib Beye dévoile son groupe !

La 14e journée de Ligue 1 démarre. Le FC Metz attend de pied ferme le Stade Rennais, ce vendredi au stade Saint-Symphorien. Les deux équipes sont en forme. Metz a perdu à Brest (3-2). Mais avant, les Grenats avaient gagné trois fois. L’équipe reste 17e, avec autant de points que le premier relégable. Le club de Stéphane Le Mignan veut frapper un grand coup à domicile.

Le Stade Rennais retrouve sa forme ces dernières semaines. Habib Beye, tout proche d’un départ il y a encore peu, a renversé la situation. Ses joueurs viennent d’aligner trois victoires en championnat. Rennes remonte donc au classement et vise désormais l’Europe. Sixième place en Ligue 1. Les Rennais ne veulent pas baisser pavillon. Une victoire ce soir placerait le club breton, provisoirement, dans le top 4.

Avant le match, Habib Beye a donné son groupe. Kader Meïté y figure. L’attaquant était incertain, mais il sera bien là. À ses côtés : Elias Quiñonez, 17 ans, convoqué pour la première fois chez les pros. En revanche, deux absences : Seko Fofana et Nordi Mukiele. Tous deux forfaits à cause des pépins physiques.

📋 Le groupe des 2️⃣1️⃣ présent à Metz



👏 Avec la première convocation du jeune attaquant Elias Quiñonez#FCMSRFC pic.twitter.com/4pkxafrpNt — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 28, 2025

La composition probable du FC Metz :

Fischer – Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin – Traoré, Deminguet – Sabaly, Hein, Tsitaishvili – I. Sané.

La composition probable du Stade Rennais :

Samba – Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Cissé, Rongier, Al-Tamari – Lepaul, Embolo.

