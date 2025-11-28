AS Monaco – PSG : Luis Enrique prévient Sébastien Pocognoli

Le PSG se déplace sur le terrain de l’AS Monaco ce samedi après-midi pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique a lancé un avertissement à son collègue Sébastien Pocognoli, entraîneur monégasque.

PSG : Luis Enrique s’attend à un « match de Champions League »

Trois jours après son match nul frustrant face à Paphos en Ligue des Champions, l’AS Monaco reçoit le leader du championnat, le PSG, ce samedi à 17 heures, à l’occasion de la quatorzième journée de Ligue 1.

À la veille de cette rencontre, qui aura lieu au stade Louis II, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a répondu aux questions de PSG TV et des médias venus l’interroger ce vendredi au Campus PSG. Alors que Sébastien Pocognoli peine à relancer la machine monégasque, Luis Enrique, lui, s’attend à livrer un match de Champions League sur le Rocher, demain.

« Monaco a beaucoup de qualités individuelles. Ils jouent très bien, j’aime leur façon de jouer. C’est une équipe qui est similaire à la nôtre. Je ne me souviens d’aucun match facile parmi ceux que l’on a disputés à Monaco. Ce sera un match de Champions League », a déclaré le technicien espagnol, qui n’entend pas minimiser le match de demain.

Pour le choc de cette 14e journée de Ligue 1, les hommes de Pocognoli espèrent renverser le PSG pour remonter dans le classement avant la trêve hivernale. Pour rappel, l’ASM n’a plus battu le Paris SG depuis février 2023 et reste sur trois revers consécutifs en Ligue 1. La tâche ne s’annonce donc pas de tout repos pour le coach belge.

