Inquiétude à l’OM : Le doute plane pour deux départs !

Après sa victoire contre Newcaste (2-1), l’OM s’inquiète. Deux cadres de son équipe vont bientôt s’en aller. Roberto De Zerbi attend lui-même des clarifications sur ce dossier.

L’OM inquiet, Aubameyang et Nayef Aguerd vont partir pour la CAN

L’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération en Ligue des champions. Sa victoire contre Newcastle (2-1) lui permet de rêver d’une qualification pour le prochain tour. Les Phocéens ont leur destin entre les mains avant leurs déplacements en Belgique, contre l’Union Saint-Gilloise et le Club Bruges.

Lire aussi : OM : De Zerbi tremble ! Deux départs majeurs annoncés

À voir

Stade Rennais : Beye sort l’artillerie lourde contre Metz, la compo !

Mais ce regain de confiance est tempéré par une mauvaise nouvelle. La FIFA a imposé la libération des joueurs africains dès le 8 décembre pour la CAN. Cela suscite quelques inquiétudes à l’OM. Car le club phocéen risque d’être privé de deux joueurs clés. Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd devront rejoindre leurs sélections à cette période.

Roberto De Zerbi ne rassure pas

Les deux joueurs devraient donc manquer le prochain de l’OM contre l’Union Saint-Gilloise en C1. Ces absences risquent de coûter cher à Marseille. Interrogé sur le sujet, Roberto De Zerbi a entretenu le doute. Il n’a pas confirmé leur présence à ce stade de la compétition. « Je ne suis sûr de rien, j’attends de savoir quelle sera la situation. L’important, c’est qu’il y ait une uniformisation, » a-t-il déclaré devant la presse.

L’entraîneur italien espère en tous cas compter sur ses deux piliers. « J’espère pouvoir les utiliser surtout Aguerd et Aubameyang ». Ces deux joueurs risquent aussi de manquer le match contre Monaco, prévu le 14 décembre prochain. La CAN 2025 aura sans doute des répercussions sur l’effectif marseillais.

Lire la suite sur l’OM :

OM-Toulouse : Bonne nouvelle, De Zerbi tient un renfort !

Grosse surprise à l’OM : Roberto De Zerbi dévoile tout !

À voir

AS Monaco – PSG : Luis Enrique prévient Sébastien Pocognoli

OM Mercato : Un milieu du Real Madrid espéré à Marseille