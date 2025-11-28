Mercato OL : Pourquoi l’arrivée d’Endrick à Lyon s’impose

L’arrivée d’Endrick à l’OL devient de plus en plus urgente. Et pour cause, les attaquants de Lyon sont toujours en difficulté.

OL : Satriano en panne, l’arrivée d’Endrick devient impérative

L’OL s’est positionné depuis longtemps pour recruter Endrick au Real Madrid. Le club rhodanien se propose de lui offrir du temps de jeu, ce qu’il n’a pas avec sous les ordres de Xavi Alonso. La pépite brésilienne n’a joué que 11 minutes en une apparition en Liga cette saison. Elle est donc d’accord pour rejoindre l’Olympique Lyonnais, pendant le mercato d’hiver, afin de se relancer.

L’attaquant de 19 ans devrait rejoindre Lyon en janvier 2026, sous la forme d’un prêt du Real Madrid, mais sans option d’achat. Entretemps, le besoin de recruter un buteur se fait pressant au sein de l’équipe de Paulo Fonseca.

En effet, les joueurs offensifs de l’OL ne sont pas décisifs. Cela a été confirmé, jeudi, lors de la large victoire des Gones contre le Maccabi Tel-Aviv (6-0) en Ligue Europa. Les deux attaquants alignés sur le front offensif : Martin Satriano (avant-centre) et Pavel Sulc (milieu offensif ou attaquant de pointe) n’ont inscrit aucun but.

Corentin Tolisso se mue en buteur

Corentin Tolisso (milieu de terrain) a été auteur d’un triplé. Les autres buteurs sont Abner Vinicius (arrière latéral gauche), Moussa Niakhaté (défenseur central) et Adam Karabec (milieu offensif), qui a remplacé Pavel Sulc.

Recruté l’été dernier pour compenser le départ d’Alexandre Lacazette, Martin Satriano n’a pas réussi à s’imposer. Il n’a pas marqué le moindre but en 7 apparitions en Ligue 1. En Ligue Europa, il a inscrit 1 seul but en 5 matchs disputés.

En championnat, le meilleur buteur de Lyon (Pavel Sulc) ne compte que 5 buts en 12 matchs joués, soit la moitié des buts de l’actuel meilleur buteur, Mason Grenwood de Marseille. Le deuxième buteur de l’OL en championnat est Corentin Tolisso avec 3 réalisations. Il est suivi de Malick Fofana (ailier), auteur de 2 buts. En Ligue Europa, c’est encore le milieu de terrain de 31 ans qui est le meilleur buteur avec 4 buts.

Lyon intouchable en Ligue Europa, mais vulnérable en Ligue 1

Évidemment, l’Olympique Lyonnais a besoin d’un attaquant décisif pour tirer l’équipe vers le podium de la Ligue 1. Les Gones sont pour l’instant 7es avec 9 points de retard sur le leader, après 13 journées. Contrairement donc à la C3 où ils brillent, ils sont vulnérables en championnat, comme le témoigne leur série actuelle de 3 nuls et 1 défaite.

