L’OM en mission contre le PSG : Balerdi dévoile le plan !

Deuxième de Ligue 1, l’OM se positionne comme le challenger numéro un du PSG. Leonardo Balerdi a lui-même confirmé cet objectif de détrôner les Parisiens.

Un OM plus compétitif, Leonardo Balerdi le confirme

L’Olympique de Marseille réalise une première partie de saison intéressante. Sa victoire contre Newcastle (2-1) a permis de croire à une qualification en Champions League. Les hommes de Roberto De Zerbi sont aussi en course pour titre de Champion de France.

Ce résultat est attribué à un mercato rondement menée par sa direction et le fait d’avoir conservé ses meilleurs joueurs cet été. Les arrivées de Nayef Aguerd, Facundo Médina, Igor Paixao, Emerson ou encore Aubameyang ont considérablement renforcé l’effectif.

Au point où cet OM prêt plus compétitif que la saison dernière. Leonardo Balerid l’a lui-même reconnu en conférence de presse. « L’effectif de cette année est l’un des meilleurs que j’ai connus. On a tous les mêmes objectifs, la même mentalité. Ce sont des joueurs qui veulent se battre pour l’OM et gagner quelque chose », a-t-il affirmé.

Une forte conviction pour rivaliser avec le PSG

L’Olympique de Marseille s’affiche clairement comme un prétendant sérieux au titre. Il est le seul club de Ligue 1 à avoir vaincu le Paris Saint-Germain cette saison. Les Marseillais ne cachent plus leur objectif : détrôner le rival parisien. Balerdi croit en cette mission et a insisté sur la mentalité du groupe.

« On doit y croire. On doit rester en haut jusqu’au dernier match. Paris est fort, mais on doit se concentrer sur nous ». L’OM est actuellement deuxième de Ligue 1, à deux points du leader parisien. Leonardo Balerdi devront relever un important défi ce samedi face à Toulouse. Une victoire est indispensable pour accentuer la pression sur le PSG.

