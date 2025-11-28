OM-Toulouse : Bonne nouvelle, De Zerbi tient un renfort !

L’OM tentera de vaincre samedi soir Toulouse pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Et Roberto De Zerbi pourra compter sur un renfort de poids dans son groupe.

OM : De Zerbi récupère Nayef Aguerd avant Toulouse

Pas le temps de souffler ! Trois jours après sa victoire contre Newcastle, l’Olympique de Marseille se prépare pour un autre défi. Les hommes de Roberto De Zerbi affrontent ce samedi soir Toulouse FC. Une victoire est impérative pour consolider leur place au classement. Elle permettrait surtout de mettre la pression sur le leader parisien.

Et avant ce duel à domicile, l’infirmerie de l’OM se désemplit peu à peu. De Zerbi a confirmé le retour de Nayef Aguerd dans son groupe. Le Marocain apportera sans doute plus de solidité et d’assurance à la défense marseillaise. « Aguerd devrait revenir dans le groupe, et c’est tout. C’est déjà une bonne nouvelle de le retrouver », a-t-il déclaré.

Cette annonce est un signe positif pour le moral de l’équipe. Notons que Nayef Aguerd souffrait d’une pubalgie tenace. Cette blessure l’a éloigné des terrains pendant plus de trois semaines. La perspective d’une opération était même évoquée. Mais l’ancien Rennais a finalement été laissé au repos. Et il semble remis de cette affliction.

Prudence avec Balerdi et Kondogbia

De Zerbi a insisté sur l’importance de son retour, précisant l’équipe médicale contrôle chaque joueur pour savoir dans quelles dispositions ils sont. L’entraîneur de l’OM devra ménager Leonardo Balerdi, qui a enchainé deux matchs après deux mois de blessure. « Il faut faire attention. On verra », a-t-il confié en conférence de presse.

L’Italien veut éviter de nouvelles blessures en cette fin d’année 2025. Il s’est montré très prudent concernant Geoffrey Kondogbia. « Je veux le gérer de la meilleure des manières parce qu’il est très important (…) on ne doit plus le perdre jusqu’en février ou mars », a-t-il ajouté.

