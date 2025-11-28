Mercato PSG : Après le Barça, Liverpool tente Luis Enrique !

Le PSG est attaqué de toute part pour ses joueurs, mais également pour son entraîneur. Après le Barça, c’est désormais au tour de Liverpool de pointer son nez pour Luis Enrique. Explications.

Mercato PSG : Liverpool rêve de Luis Enrique

Alors que Liverpool ne présente pas un bon visage depuis plusieurs semaines, Arne Slot pourrait être limogé si la situation ne s’améliore pas dans un avenir proche. D’après la presse anglaise du jour, les dirigeants du club de la Mersey envisageraient de lancer un projet à long terme avec un nouvel entraîneur. Et ce vendredi matin, le journal The Sun révèle que les Reds rêvent de Luis Enrique.

Auteur d’un travail de grande qualité, qui a permis au Paris SG de soulever sa première Ligue des Champions la saison passée, l’entraîneur espagnol ne manque pas de sollicitations. Si un comeback retentissant au FC Barcelone reste d’actualité, Liverpool le verrait notamment comme son véritable sauveur, mais pas dans les mois à venir.

En effet, le tabloïd britannique explique que Liverpool envisage de nommer Luis Enrique pour un projet à long terme. Cependant, il ne devrait pas remplacer Arne Slot. Luis Enrique est considéré par les pensionnaires d’Anfield comme une cible prioritaire pour les années à venir, et ce, uniquement lorsque l’ancien coach du Barça quittera son poste au PSG, soit à l’été 2027.

Un duo Jürgen Klopp – Luis Enrique à la tête de Liverpool ?

Avec neuf défaites lors de ses douze derniers matchs, Liverpool traverse actuellement sa pire série depuis la saison 1953-1954. Des statistiques peu flatteuses qui fragilisent énormément la position d’Arne Slot. Surtout après un recrutement à 450 millions d’euros pour lui permettre de disposer d’une équipe compétitive. Face à cette situation, les propriétaires de Liverpool auraient un plan ambitieux en tête pour l’avenir.

Selon le média The Sun, les dirigeants de Fenway Sports Group auraient en tête de faire revenir Jürgen Klopp, aujourd’hui responsable football chez Red Bull, pour une mission temporaire jusqu’à la fin de saison, puis préparer l’arrivée de Luis Enrique l’été proche, à un an de la fin de son contrat avec le Paris SG. Si Nasser Al-Khelaïfi refuse de laisser partir son entraîneur, les décideurs anglais seraient prêts à patienter jusqu’en 2027 pour l’accueillir en tant qu’agent libre.

