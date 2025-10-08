PSG : La date de retour de Senny Mayulu tombe !

Les nouvelles sont plus ou moins bonnes pour Senny Mayulu après sa blessure. Le jeune crack du PSG sera de retour pour le choc face au RC Strasbourg.

PSG : Mayulu de retour face au RC Strasbourg ?

Touché à une cuisse à Lille, Senny Mayulu préoccupe le staff du PSG. Le jeune milieu, resté à Paris malgré une première convocation chez les Espoirs, soigne une double alerte : cuisse et adducteur. Rien de grave, mais le PSG reste prudent. Le club espère l’avoir remis sur pied d’ici la reprise de la Ligue 1, le 17 octobre, contre le RC Strasbourg au Parc des Princes.

Mayulu avance jour après jour. Les médecins surveillent ses sensations. Si la douleur s’estompe, il reprendra l’entraînement collectif en début de semaine prochaine. Luis Enrique, lui, retient son souffle. Il compte sur son jeune talent, brillant depuis le début de saison.

Le timing est serré. L’infirmerie, déjà pleine, complique la tâche du coach parisien. Dembélé et Doué manquent toujours à l’appel, victimes de blessures lors du dernier rassemblement international. Le dernier cité sera aussi opérationnel après la trêve internationale. Le PSG espère donc un dénouement favorable. Si tout se passe bien, Mayulu pourrait être titularisé dès la reprise. Un soulagement attendu dans un secteur offensif à bout de souffle.