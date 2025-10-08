Mercato PSG : Accord conclu pour Gilberto Mora ?

Le PSG bouge les lignes pour s’offrir le crack mexicain, Gilberto Mora. Mais de nombreux clubs européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato PSG : Gilberto Mora, la nouvelle pépite mexicaine dans le viseur !

Le PSG cible de nouvelles pépites sur le marché. Après plusieurs jeunes révélations, les recruteurs parisiens suivent désormais Gilberto Mora, 16 ans, prodige mexicain qui brille pendant la Coupe du monde U20 au Chili. Le jeune crack bat déjà les records. Cette nuit, il a brillé lors de la victoire du Mexique face au pays hôte, validant la qualification pour les quarts de finale.

Petit, vif, créatif, Mora montre tout son potentiel. Il n’a que 16 ans, bientôt 17, et affiche déjà deux passes décisives et trois buts, dont un doublé face à l’Espagne. Milieu offensif droitier, capable d’évoluer dans l’axe ou sur les ailes, il compte déjà trois sélections avec l’équipe A. Lauréat de la Gold Cup à 16 ans et 265 jours, il a effacé Lamine Yamal des tablettes du plus jeune vainqueur d’un tournoi international. À Tijuana, il s’impose déjà comme titulaire. Trois buts, une passe décisive en huit matchs. Ses statistiques attisent les convoitises.

Le Real Madrid, Arsenal, City, le Barça, mais aussi le PSG et l’Ajax sont sur le coup. Selon les informations de MARCA, le Paris SG suit de près le jeune crack mexicain. Les pensionnaires du Parc des Princes auraient déjà envoyé des émissaires prendre des renseignements sur la situation de Gilberto Mora. Son départ vers l’Europe ? Pas avant janvier 2027, quand il aura 18 ans. En attendant, Mora se prépare à briller à domicile lors du Mondial 2026.