Panique au Real Madrid : Mbappé inquiète toute l’Espagne !

Kylian Mbappé, touché à la cheville avant son arrivée à Clairefontaine, est au centre de toutes les attentions. En France, on temporise. En Espagne, on s’inquiète. Le Real Madrid, lui, retient son souffle.

Real Madrid : La cheville de Kylian Mbappé fait trembler Madrid

Arrivé blessé à Clairefontaine, Kylian Mbappé n’a participé qu’à une partie de l’entraînement des Bleus. Selon AS, le capitaine tricolore a couru avec Ibrahima Konaté avant de regagner les vestiaires après une demi-heure à faible intensité. Rien d’alarmant, mais assez pour affoler les Madrilènes.

Le staff français, prudent, ne compte pas renvoyer l’ancien du PSG à Madrid, tout en assurant qu’aucun risque ne sera pris. « Il a eu un petit souci qui n’est pas rédhibitoire, sinon il ne viendrait pas aujourd’hui », a expliqué Didier Deschamps lundi. Pourtant, la star de Bondy semble loin d’être à 100 %. Peu souriant, il pourrait être laissé au repos face à l’Azerbaïdjan.

L’Espagne retient son souffle pour Mbappé

Du côté de Madrid, la presse tire la sonnette d’alarme. Marca évoque un joueur « incertain vendredi », tandis que la Cadena SER redoute « une absence prolongée avant des matches clés, dont le Clásico contre Barcelone le 26 octobre ». À deux semaines d’un choc crucial, la perspective d’un Mbappé diminué inquiète le Real.

Même son de cloche en Catalogne, où Mundo Deportivo parle d’un « énorme revers » en cas d’aggravation de la blessure. Car au Real, le buteur français n’est pas un simple joueur : il est la pierre angulaire du projet Xabi Alonso. Avec 16 buts depuis le début de la saison, il incarne l’efficacité retrouvée du club merengue. À Clairefontaine, on veille au moindre signe. À Valdebebas, on croise les doigts.