INFO : Kylian Mbappé renoue le contact avec le PSG à Lille !

Présent dans les tribunes du stade Pierre Mauray pour soutenir son frère Ethan, qui évolue au LOSC, Kylian Mbappé a pu échanger avec ses anciens dirigeants du PSG. Explications.

Kylian Mbappé a échangé avec Enrique, Hakimi et Campos

Après la victoire du Real Madrid face à Villarreal (3-1), samedi, Kylian Mbappé a fait le déplacement à Lille le dimanche pour assister à la clôture de la septième journée de la Ligue 1 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain, à quelques heures du rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine, pour les matches contre l’Azerbaïdjan et l’Islande.

Une rencontre au cours de laquelle Ethan Mbappé a égalisé pour les Lillois, sous les yeux de son grand frère Kylian. Les deux anciens Parisiens en ont profité pour échanger avec Luis Enrique. Le journal L’Équipe rapporte ainsi qu’après le match la star madrilène est descendue jusqu’aux vestiaires pour saluer ses anciens partenaires, discutant notamment avec son ami Achraf Hakimi.

Mais également avec l’entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif, Luis Campos. Entre sourires, rires et accolades, Mbappé a également félicité Luis Enrique et Luis Campos pour le travail accompli et le sacre en Ligue des Champions. Le technicien espagnol avait déjà parlé, lors de la reconnaissance, avant le match, avec Ethan Mbappé, lui aussi passé par le Paris SG.

Mbappé rend hommage à Ethan après son but

Remplaçant au coup d’envoi, comme Achraf Hakimi et Vitinha, Nuno Mendes a ouvert le score d’un magnifique coup franc en lucarne quelques instants après son entrée (66e), avant qu’Ethan Mbappé, qui venait lui aussi de faire son apparition, n’égalise contre son club formateur d’une jolie frappe à la 85e minute.

Une belle récompense pour le jeune milieu de terrain de 18 ans, qui a vécu une première saison lilloise marquée par de graves blessures. Ce qui l’a d’ailleurs empêché de figurer, pour l’instant, sur la liste de Bruno Genesio pour la Ligue Europa. Le natif de Montreuil a célébré sa réalisation en reproduisant la célébration de son grand frère Kylian, présent en tribunes avec son père Wilfried.

Tout sourire après la célébration de son cadet, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a pas manqué de lui rendre hommage. « Script de fou… Mon starboy », a écrit le numéro 10 du Real Madrid en story Instagram, en légende d’un cliché de la célébration d’Ethan, également salué par son ancien entraîneur Luis Enrique. « Je dois féliciter Ethan, c’est un très bon joueur et je suis très content pour lui », a souligné le technicien espagnol au micro de Ligue 1+.