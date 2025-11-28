Mercato OM : Officiel, un crack tunisien signe à Marseille !

Avant d’affronter Toulouse en Championnat, l’OM a bouclé une importante signature en interne. Le jeune crack Anis Doubal s’est officiellement engagé avec le club phocéen.

Mercato: Anis Doubal signe son premier contrat pro à l’OM

L’Olympique de Marseille confirme sa stratégie de miser sur de jeunes talents. La montée en puissance de Robinio Vaz et Darryl Bakola en équipe première le confirme. Des négociations sont d’ailleurs en cours pour les prolonger. Ce qui serait une belle récompense pour ces deux Minots.

Lire aussi : Inquiétude à l’OM : Le doute plane pour deux départs !

À voir

Inquiétude à l’OM : Le doute plane pour deux départs !

En attendant, la direction de l’OM vient d’annoncer la prolongation d’un autre espoir. Il est question d’Anis Doubal. Le jeune latéral gauche de 19 ans a signé son premier contrat professionnel. « International tunisien U20, Anis Doubal (…) est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028 », explique le communiqué.

𝗔𝗻𝗶𝘀 𝗗𝗼𝘂𝗯𝗮𝗹 signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



Plus d'infos 👉 https://t.co/ctG0mZkDWR pic.twitter.com/9XfIUdPtOO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 28, 2025

L’Espérance de Tunis était à ses trousses

Cette signature s’inscrit dans le projet OM « visant à s’appuyer sur les jeunes joueurs issus du Centre de Formation ». Notons que Anis Doubal est un pur produit olympien. Il a notamment remporté la prestigieuse Coupe Gambardella en 2024. Le jeune défenseur a récemment officié comme capitaine en UEFA Youth League.

Son avenir semblait loin de l’OM en raison de la forte concurrence au sein de l’équipe première. Au point où Anis Doubal était fortement pressenti pour rejoindre L’Espérance de Tunis. Les négociations entre parties semblaient avancées. Mais sa prolongation jette un coup de froid sur ce dossier.

Lire la suite sur l’OM :

OM-Toulouse : Bonne nouvelle, De Zerbi tient un renfort !

Grosse surprise à l’OM : Roberto De Zerbi dévoile tout !

À voir

ASSE : Dunkerque tente un coup avant Saint-Etienne

OM Mercato : Un milieu du Real Madrid espéré à Marseille