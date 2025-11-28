ASSE : Dunkerque tente un coup avant Saint-Etienne

Avant d’affronter l’ASSE en Ligue 2, l’USL Dunkerque tente de récupérer l’un de ses joueurs majeurs. Ce dernier purge pourtant une suspension de trois matchs.

Dunkerque : Gessime Yassine suspendu contre l’ASSE !

Après la coupe de France ce week-end, l’ASSE se déplacera sur le terrain de l’USL Dunkerque, lors de la 16e journée de Ligue 2, le samedi 6 décembre. À une semaine de ce rendez-vous, le club nordiste pense fort à la rencontre avec les Verts.

Pour preuve, la direction de l’Union Sportive du Littoral tente de réduire la suspension de Gessime Yassine, l’un de ses meilleurs joueurs. Il est suspendu pour trois matchs, à la suite du carton rouge écopé face à Boulogne, lors du 7ᵉ tour de Coupe de France.

L’USLD tente de récupérer Yassine pour affronter Saint-Etienne

L’ailier marocain a déjà purgé un match face à Rodez AF en Ligue 2 et purgera le deuxième, samedi, contre Abbeville lors du 8e tour de la coupe de France. Quant au troisième, ce sera face à l’AS Saint-Etienne. Mais l’USL Dunkerque aurait fait appel de la décision de la Commission de discipline, selon La Voix du Nord.

L’objectif des Nordistes étant de réduire la sanction infligée à Gessime Yassine, à deux matchs. Ils souhaitent ainsi avoir la pépite de 20 ans à disposition pour affronter l’ASSE. Une demande à laquelle la Ligue de Football Professionnel n’a pas encore répondu apparemment.

Il faut indiquer que Gessime Yassine est un joueur décisif de l’équipe d’Albert Sanchez, avec Enzo Bardeli, une cible de Saint-Etienne. Il est auteur de 2 buts et 5 passes décisives en 12 matchs disputé cette saison. Son absence contre les Stéphanois sera un coup dur pour Dunkerque.

