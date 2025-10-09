PSG : Al-Khelaïfi annonce une révolution historique !

Nasser Al-Khelaïfi frappe un grand coup avec l‘UEFA. Patron de l’Association des clubs européens (ECA), le dirigeant du PSG a officialisé ce mercredi un changement majeur pour le football européen.

Nasser Al-Khelaïfi annonce une révolution pour l’ECA

Nasser Al-Khelaïfi est aux commandes de l’ECA, qui regroupe plus de 800 clubs à travers 55 nations européennes. En succédant à Andrea Agnelli, écarté après le scandale du projet avorté de Super Ligue depuis 2021, le dirigeant qatari avait promis de restaurer l’unité du football continental. Trois ans plus tard, il passe à l’action.

L’ECA devient donc l’EFC (European Football Clubs), une transformation qui marque un tournant dans la gouvernance du ballon rond. Sur le réseau X, le PSG s’est réjoui de cette évolution en déclarant être « fier de faire partie d’une nouvelle ère pour les clubs européens ».

Une “nouvelle ère” pour le football continental

Dans un communiqué, l’UEFA a salué cette refonte : « Ce nouveau nom reflète davantage qui l’organisation représente et ce qu’elle défend. L’EFC rassemble plus de 800 clubs masculins et féminins de toutes tailles. Sa mission : aider chaque club à croître tout en plaçant les clubs au centre des décisions à l’échelle mondiale. »

L’EFC revendique par ailleurs un rôle moteur dans la modernisation des compétitions et le renforcement des liens stratégiques avec l’UEFA et la FIFA. « L’EFC a joué un rôle de premier plan dans l’évolution des formats de compétition », précise l’organisation. Reste à savoir si cette “révolution” menée par Al-Khelaïfi scelle définitivement la fin du projet de Super League.