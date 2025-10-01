PSG : Luis Enrique lance un message émouvant à Al-Khelaïfi !

Avant de défier le Barça à l’Estadi Olimpic Lluis Companys ce mercredi à 21 heures, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a adressé un message émouvant à son président Nasser Al-Khelaïfi. Explications.

Le PSG fait un geste fort pour la Fundacion Xana

Le Paris Saint-Germain a annoncé lundi que les maillots portés par les joueurs mercredi soir contre le FC Barcelone, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, seront mis aux enchères. Les recettes de cette vente expresse seront entièrement reversées à la Fondation Xana de Luis Enrique.

« Les maillots portés par nos Parisiens à l’occasion du match contre le FC Barcelone en Ligue des champions ce mercredi seront mis aux enchères prochainement et l’intégralité des recettes sera reversée à la Fundacion Xana », a indiqué le club de la capitale dans un tweet sur son compte officiel, accompagnant une vidéo qui laisse entrevoir la tunique prévue pour ce choc tant attendu.

Créée début 2024 par l’entraîneur espagnol et son épouse Elena en hommage à leur fille Xana, décédée à l’âge de 9 ans d’un cancer de moelle osseuse en 2019, la Fondation vient en aide à des enfants touchés par des maladies graves et à leurs familles, en offrant notamment des aides au logement et aux transports ainsi que l’accès à des spécialistes médicaux et à des soins onéreux.

Elle a été récompensée par le prix Socrates lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025, un prix qui récompense les acteurs du foot engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Par ce geste, le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi soutiennent leur coach dans son combat, ce qui a ému le successeur de Christophe Galtier.

Luis Enrique remercie le PSG et Nasser Al-Khelaïfi

Ému, Luis Enrique a tenu à remercier Nasser Al-Khelaïfi et la direction du PSG ce mardi lors de sa conférence de presse d’avant-match. « En premier lieu, je voudrais remercier le Président du Paris Saint-Germain pour le geste incroyable de mettre le nom de la Xana Fundacion sur le maillot du club à Barcelone. C’est un geste très spécial pour nous.

Il faut avoir cette visibilité pour aider les familles des enfants, c’est un moment très spécial pour nous. Nous n’oublierons pas ce geste donc merci au Président », a déclaré Luis Enrique. Une vente aux enchères pour les maillots sera ensuite organisée, et tous les fonds seront logiquement reversés à la fondation.