Mercato ASSE : Lucas Stassin sème la panique à Saint-Etienne

À quelques mois de l’ouverture du mercato hivernal, Lucas Stassin laisse planer le doute sur son avenir. L’attaquant belge de l’ASSE ne cache plus ses ambitions internationales et n’écarte pas un départ dès janvier.

Mercato ASSE : Le rêve mondialiste d’un Stassin ambitieux

Lucas Stassin ne s’en cache plus : il rêve grand. Dans un entretien accordé à RTL Sports, l’avant-centre de 19 ans a évoqué sans détour son objectif majeur qui est de disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique. Et s’il est lucide sur la difficulté de la tâche, il n’en reste pas moins déterminé. « J’ai des ambitions, j’ai des rêves et je sais que forcément, l’équipe première en fait partie », confie-t-il.

« Je sais aussi qu’il y a une Coupe du Monde cet été et je vais essayer de tout faire pour faire une saison performante d’un point de vue individuel », poursuit Stassin. Le jeune buteur sait toutefois que jouer en Ligue 2 peut constituer un frein à sa visibilité. D’où cette petite ouverture vers un éventuel transfert : « Si j’arrive à faire une bonne saison, même en Ligue 2, cela pourrait se refléter aussi en équipe nationale. Mais si une opportunité se présente à la trêve, je la considérerai. »

Saint-Étienne sous pression avant l’hiver

Des propos qui font déjà trembler le Chaudron. Après un été durant lequel les dirigeants stéphanois ont fermé la porte à toute approche, un départ de Stassin en janvier serait vécu comme un véritable coup de tonnerre. L’attaquant, auteur d’un début de saison convaincant, est l’une des rares satisfactions offensives des Verts.

Mais l’intéressé tempère, conscient de la valeur du club et du championnat. « Rudi Garcia connaît la valeur de la Ligue 2 et aussi celle de Saint-Étienne. Ce n’est pas un petit championnat comme on le pense. Si j’arrive à faire une grosse saison ici, tout reste possible », conclut-il avec sagesse. Entre ambition mondiale et attachement au maillot vert, Lucas Stassin souffle le chaud et le froid. Et à Saint-Étienne, on retient déjà son souffle avant janvier.